Zverejňovanie informácií o udržateľnosti veľkými firmami sa zjednotí

Bratislava 24. apríla (TASR) - Zlepšiť kvalitu, porovnateľnosť a spoľahlivosť informácií o udržateľnosti, ktoré majú uvádzať veľké firmy vo svojich výročných správach, je cieľom novely zákona o účtovníctve. Právnu normu poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili. Preberá sa ňou príslušná európska smernica.



Cieľom zmien je pomôcť investorom a ďalším používateľom týchto informácií lepšie porozumieť rizikám a príležitostiam spoločností pri ich prechode na zelené hospodárstvo.



Novelou sa upravujú požiadavky na informácie o udržateľnosti v súlade s príslušnými európskymi štandardmi. Má sa tým zabezpečiť jednotný spôsob ich uvádzania v celej EÚ. Takisto sa zavedie používanie jednotného elektronického formátu výročnej správy, čím sa uľahčí spracovanie informácií a ich porovnávanie, ako aj externé uistenie týchto informácií audítorom, čím sa má zvýšiť ich spoľahlivosť.



Informácie o udržateľnosti sa týkajú vplyvu firiem najmä na environmentálnu oblasť, sociálnu oblasť a oblasť riadenia a správy. Povinnosť zverejňovať ich vo výročnej správe majú obchodné spoločnosti spĺňajúce podmienky veľkosti majetku, obratu či počtu zamestnancov. Takisto firmy, ktorých cenné papiere boli prijaté na regulovaný trh EÚ, s výnimkou mikroúčtovných jednotiek.



Novelou sa mení aj zákon o štatutárnom audite. Upravujú sa v ňom požiadavky týkajúce sa odborných znalostí štatutárnych audítorov, organizácie ich práce, podmienok na poskytovanie uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti vrátane výkonu dohľadu nad ním. "Súčasťou navrhovaných zmien v zákone o štatutárnom audite sú aj legislatívne úpravy na základe podnetov z aplikačnej praxe, napríklad týkajúce sa praktickej odbornej prípravy asistenta štatutárneho audítora," priblížilo ministerstvo financií.



V nadväznosti na povinnosti týkajúce sa ukladania dokumentov súvisiacich s informáciami o udržateľnosti do zbierky listín sa upravujú aj príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri. "V záujme zníženia administratívnej záťaže sa navrhuje, aby sa povinnosť uloženia ďalších dokumentov do zbierky listín obchodného registra považovala za splnenú uložením týchto dokumentov v registri účtovných závierok tak, ako je to zavedené pri účtovných závierkach obchodných spoločností," doplnilo ministerstvo. Menia sa aj súvisiace ustanovenia zákona o burze cenných papierov.



Novela upravuje tiež veľkostné kritériá pre mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky alebo skupiny platné v EÚ. Vybrané podmienky ako suma majetku alebo čistý obrat sa zvyšujú o 25 %, aby zohľadnili infláciu za uplynulé roky. Firmám sa tak umožní využívať upravenú sumu kritérií a nepodliehať prísnejším požiadavkám, ktoré sa vzťahujú na väčšie účtovné jednotky.



Novela bude účinná od 1. júna tohto roka.