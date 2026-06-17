< sekcia Ekonomika
NRSR zvolila dvoch kandidátov na člena Regulačnej rady
Dôvodom voľby bolo to, že Jánovi Ďurišovi, ktorého v minulosti navrhla NR SR, v tomto orgáne uplynulo šesťročné funkčné obdobie už 15. júna 2024.
Autor TASR
Bratislava 17. júna (TASR) - Národná rada (NR) SR zvolila dvoch kandidátov na dva roky uvoľnené miesto člena Regulačnej rady. Prezidentovi SR navrhne na vymenovanie do tohto orgánu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Petra Bubeníka a Eduarda Hulíka. Poslanci ich v stredu vybrali verejným hlasovaním z trojice navrhnutých uchádzačov. Bubeník aj Hulík získali po 75 hlasov a Ján Matúška 43. Lístky si prevzalo 125 poslancov, platných bolo 119 a neplatných šesť lístkov. Výsledok hlasovania oznámil poslanec Igor Šimko (Hlas-SD).
Návrh na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady predložil parlamentný výbor pre hospodárske záležitosti. Dôvodom voľby bolo to, že Jánovi Ďurišovi, ktorého v minulosti navrhla NR SR, v tomto orgáne uplynulo šesťročné funkčné obdobie už 15. júna 2024.
Bubeníka a Hulíka navrhol koaličný poslanec Adam Lučanský (SNS), Matúšku opozičný poslanec Ivan Štefunko (PS). Ďalších dvoch pôvodných kandidátov - Pavla Chrena a Ota Nevického - navrhovatelia stiahli pred schôdzou hospodárskeho výboru.
Podľa návrhu je Bubeník hlavný štátny radca na Ministerstve hospodárstva SR. Hulík sa venuje vodíkovým technológiám pre energetické využitie na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave aj eurofondovým projektom na jej Fakulte informatiky a informačných technológií. Matúška je hlavným energetikom hlavného mesta SR Bratislavy.
„Ideme rozhodovať o tom, kto bude dohliadať na reguláciu slovenskej energetiky. Všetci nám hovoria, že máme drahé energie a brzdí to rozvoj Slovenska,“ povedal v rozprave k tomuto bodu Štefunko. Kandidát, ktorého navrhol, sa podľa poslanca veľmi dobre orientuje v energetike a vie, ako sa dajú energie zlacňovať a aké mechanizmy môžu energetike pomôcť. Lučanský dvoch kandidátov, ktorých navrhol, neobhajoval.
Šimko poukázal na to, že pri vypočúvaní kandidátov v hospodárskom výbore na otázku, či by boli za reguláciu cien energie pre domácnosti, Matúška ako jediný povedal, že je proti tomu a chce uplatňovať trhový mechanizmus bez kompenzácií pre domácnosti.
Štefunko si nemyslí, že tohto kandidáta diskvalifikuje to, že je za liberalizáciu v tejto oblasti. „Sú spôsoby, ako aj pri liberalizácii dosiahnuť nižšie ceny energií. Člen Regulačnej rady nemá vplyv na to, či sa budú, alebo nebudú liberalizovať. Má sa pozerať na to, či regulátor dobre funguje, a nie, či presadzuje nejakú energetickú politiku alebo nie,“ dodal Štefunko.
Návrh na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady predložil parlamentný výbor pre hospodárske záležitosti. Dôvodom voľby bolo to, že Jánovi Ďurišovi, ktorého v minulosti navrhla NR SR, v tomto orgáne uplynulo šesťročné funkčné obdobie už 15. júna 2024.
Bubeníka a Hulíka navrhol koaličný poslanec Adam Lučanský (SNS), Matúšku opozičný poslanec Ivan Štefunko (PS). Ďalších dvoch pôvodných kandidátov - Pavla Chrena a Ota Nevického - navrhovatelia stiahli pred schôdzou hospodárskeho výboru.
Podľa návrhu je Bubeník hlavný štátny radca na Ministerstve hospodárstva SR. Hulík sa venuje vodíkovým technológiám pre energetické využitie na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave aj eurofondovým projektom na jej Fakulte informatiky a informačných technológií. Matúška je hlavným energetikom hlavného mesta SR Bratislavy.
„Ideme rozhodovať o tom, kto bude dohliadať na reguláciu slovenskej energetiky. Všetci nám hovoria, že máme drahé energie a brzdí to rozvoj Slovenska,“ povedal v rozprave k tomuto bodu Štefunko. Kandidát, ktorého navrhol, sa podľa poslanca veľmi dobre orientuje v energetike a vie, ako sa dajú energie zlacňovať a aké mechanizmy môžu energetike pomôcť. Lučanský dvoch kandidátov, ktorých navrhol, neobhajoval.
Šimko poukázal na to, že pri vypočúvaní kandidátov v hospodárskom výbore na otázku, či by boli za reguláciu cien energie pre domácnosti, Matúška ako jediný povedal, že je proti tomu a chce uplatňovať trhový mechanizmus bez kompenzácií pre domácnosti.
Štefunko si nemyslí, že tohto kandidáta diskvalifikuje to, že je za liberalizáciu v tejto oblasti. „Sú spôsoby, ako aj pri liberalizácii dosiahnuť nižšie ceny energií. Člen Regulačnej rady nemá vplyv na to, či sa budú, alebo nebudú liberalizovať. Má sa pozerať na to, či regulátor dobre funguje, a nie, či presadzuje nejakú energetickú politiku alebo nie,“ dodal Štefunko.