NRSR zvolila troch kandidátov navrhnutých vládou za členov Rady SPF

Bratislava 15. februára (TASR) - Plénum Národnej rady (NR) SR zvolilo v utorok troch kandidátov navrhnutých vládou za členov Rady Slovenského pozemkového fondu (SPF). Sú nimi Branislav Skladaný, Štefan Žid a Peter Radošinský. Voľbu členov Rady SPF na návrh vlády uskutočnila NR SR verejným hlasovaním spoločne.



NR SR zároveň odvolala na návrh Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jána Ilavského z funkcie člena Rady SPF.



Výbor dostal tieto návrhy kandidátov na členov Rady SPF: Františka Haníka, Martina Lukačoviča, Petra Poláka, Michaelu Rakovickú, Milana Romana, Dalibora Steindla, Miloša Šimončiča a Dagmar Valuchovú.



Na voľbu členov rady SPF je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Vo verejnom hlasovaní boli za členov rady SPF navrhnutých Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie zvolení Dalibor Steindl, František Haník, Miloš Šimončič a Peter Polák. Keďže nebol zvolený potrebný počet členov rady SPF, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postúpili všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení.



Podľa zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách činnosť a hospodárenie pozemkového fondu kontroluje 13-členná rada. Členov rady volí a odvoláva NR SR, a to ôsmich členov na návrh vlády SR a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do NR SR, na návrh výboru. Funkčné obdobie členov rady je tri roky.