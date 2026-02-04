< sekcia Ekonomika
NRSR: Zvýšený prídavok pre prvákov ZŠ sa nebude vyplácať skôr
V súčasnosti je prídavok na dieťa vyplácaný v októbri, teda spätne za mesiac september.
Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Vyplatenie jednorazového zvýšeného prídavku na dieťa v sume 110 eur pre prvákov pri nástupe do prvého ročníka základnej školy (ZŠ) nebude možné v skoršom termíne. Opozičné poslankyne Lucia Plaváková, Simona Petrík a Beáta Jurík (všetky z PS) navrhovali, aby bol prídavok vyplácaný už v auguste za mesiac júl, pretože v tomto období vznikajú rodičom náklady na školské potreby. Poslanci Národnej rady (NR) SR však ich návrh novely zákona o prídavku na dieťa v stredu neposunuli do druhého čítania.
V súčasnosti je prídavok na dieťa vyplácaný v októbri, teda spätne za mesiac september. „Rodičia pred nástupom detí do školy musia siahať do svojich úspor, požičať si alebo inak pokryť túto nezanedbateľnú finančnú záťaž. Navrhovaná zmena umožní rodičom zaobstarať školské potreby ešte pred nástupom do školy a zabráni tomu, aby boli v prvých mesiacoch povinnej školskej dochádzky vystavení stresu a náporu na rodinný rozpočet,“ uviedli predkladateľky v dôvodovej správe.
Skorší termín vyplatenia zvýšeného prídavku na dieťa mal pomôcť najmä rodinám s nižšími príjmami, ktoré nemajú žiadne úspory a kupovanie školských potrieb pre deti im spôsobujú problémy v období, keď ešte nedostanú zvýšený prídavok. Predkladateľky upozornili, že rodičia platia za školské potreby každý rok viac. Náklady na základné školské vybavenie pre prváka môžu podľa nich dosiahnuť až 280 eur.
