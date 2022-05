Zvýši sa suma daňového bonusu, vzrastie aj prídavok na dieťa

Bratislava 24. mája (TASR) - Suma daňového bonusu sa zvýši. Zabezpečí sa tak vyšší čistý disponibilný príjem v domácnostiach s deťmi, kde pracuje aspoň jeden z rodičov. Zároveň sa zvýši prídavok na dieťa. Cieľom je najmä zmiernenie dosahov aktuálneho zdražovania. Počíta s tým návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v utorok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR. O právnej norme parlament rokoval v tzv. zrýchlenom režime.



Zákon podporilo 83 zo 131 prítomných poslancov. Za boli poslanci OĽANO aj Sme rodina. Z nezaradených návrh podporili poslanci zo strany Za ľudí a tiež Martin Čepček, Ján Krošlák, Katarína Hatráková a Romana Tabák, Jozef Šimko, Tomáš Taraba, Štefan Kuffa a Filip Kuffa. Opatrenia podporili aj poslanci pôsobiaci v ĽSNS. Koaličná SaS hlasovala proti. Poslanci Smeru-SD sa zdržali a návrh nepodporili ani nezaradení poslanci pôsobiaci v Hlase-SD.



Cieľová skupina daňovníkov uplatňujúcich si nárok na daňový bonus na dieťa sa súčasne rozšíri bez ohľadu na výšku dosahovaných zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti a podnikania, živnosti. Zruší sa tiež minimálna hranica šesťnásobku sumy minimálnej mzdy na uplatnenie nároku na daňový bonus, pričom sa stanoví percentuálny limit základu dane nároku na daňový bonus v závislosti od počtu vyživovaných detí - od 20 % do 55 %.



Suma daňového bonusu sa upraví v závislosti od dosiahnutého veku dieťaťa. Ustanovia sa dve vekové hranice z pôvodných troch. Daňový bonus na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, sa zvýši zo súčasných 43,60 (respektíve 47,14) eura na 70 eur a od januára 2023 na sumu 100 eur. Daňový bonus na vyživované dieťa po dovŕšení 15 rokov veku (15 až 25 - ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom) sa zvýši zo súčasných 23,27 eura na 40 eur, pričom od januára 2023 vzrastie na sumu 50 eur.



"Dôvodom navrhovanej úpravy poskytovania daňového bonusu je pretrvávajúca nepriaznivá ekonomická situácia v mnohých rodinách s deťmi," skonštatoval rezort financií v materiáli. Podľa MF dosahované príjmy daňovníkov zo zárobkovej činnosti nie sú valorizované v dostatočnej miere a neodrážajú prudký nárast cien tovarov a služieb.



Od júla tohto roka sa zároveň zvýši prídavok na dieťa na sumu 30 eur mesačne a od januára 2023 na 40 eur mesačne. Pôvodne sa mal zvýšiť od budúceho roka na 50 eur, na základe pozmeňujúceho návrhu z výborov sa však táto suma znížila na 40 eur. Ďalej sa vzhľadom na zvýšenie sumy prídavku na dieťa zrušení jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa pri prvom nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy. V roku 2022 a v roku 2023 sa neuplatní valorizačný mechanizmus.



V súvislosti s uvoľňovaním opatrení spojených s pandémiou sa zároveň zruší osobitný režim vykonávania osobnej asistencie rodinnými príslušníkmi osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Vzhľadom na to budú môcť rodinní príslušníci vykonávať osobnú asistenciu až 10 hodín denne naposledy v júni 2022.