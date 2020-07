Kollár:Napriek ťažkej situácii sme našli prostriedky na sociálnu pomoc

Bratislava 15. júla (TASR) – Napriek ťažkej ekonomickej situácii vláda začala po štyroch mesiacoch konať a prináša ľuďom pomoc v objeme 500 miliónov eur. Skonštatoval to v stredu na tlačovej konferencii predseda Národnej rady (NR) SR a koaličného Sme rodina Boris Kollár.



Poznamenal, že súčasná vláda prebrala "žezlo" v ťažkej situácii pandémie a pripustil, že bude veľmi ťažké splniť všetky očakávania. "Cez to všetko táto vláda koná veľmi zodpovedne a našla 500 miliónov eur na sociálnu pomoc," dodal. Podľa neho za predchádzajúcej vlády bolo minulý rok vyplatených 150 miliónov eur dôchodcom na "kvázi 13. dôchodok", pričom teraz bude to bude 307 miliónov eur.



"Toto všetko prinášame teraz po štyroch mesiacoch a nás si dovolili kritizovať politici, napríklad zo Smeru jedna, prípadne zo Smeru dva, ktorí tu desať rokov 'bačovali' a desať rokov týchto dôchodcov len klamali," reagoval na kritiku zo strany Smeru-SD a nezaradených poslancov okolo Petra Pellegriniho.



Kollár zároveň skonštatoval, že v memorande, ktoré podpísal s Jednotou dôchodcov Slovenska (JDS), sú vymenované aj opatrenia ako autobusová doprava zadarmo či lieky bez doplatkov, ktoré boli naplnené. V prípade 13. dôchodkov sa odvolal na ťažkú ekonomickú situáciu. Vyjadril tiež presvedčenie, že suma sa bude zvyšovať. "Mám ubezpečenie od premiéra, že v budúcom roku, keď sa bude ekonomike dariť, táto suma sa bude navyšovať stále vyššie a vyššie," uistil Kollár.



Predseda JDS Ján Lipiansky víta, že aj táto vláda pokračuje v sociálnych balíčkoch. "Nech už bol legislatívny proces akýkoľvek, vážime si, že bol schválený zákon o 13. dôchodku," dodal. Predstavený návrh nepovažuje za konečný a dúfa, že budú ešte nejaké úpravy. "Ja mám na mysli predovšetkým výšku toho finančného príspevku, pretože v takejto podobe ťažko možno očakávať nejaký pozitívny ohlas seniorov," zdôraznil Lipiansky, pričom úpravy očakáva aj pri avizovanej kategorizácii.



Vládna koalícia v stredu predstavila balíček opatrení na pomoc ľuďom v objeme 500 miliónov eur. V rámci neho by sa mala zaviesť od budúceho roka tehotenská dávka od 4. mesiaca tehotenstva, balíček počíta aj s 13. dôchodkom či znížením doplatkov za lieky. Okrem toho by sa mala zaviesť bezplatná doprava v miestnej hromadnej doprave pre deti či seniorov a ťažko zdravotne postihnutých.