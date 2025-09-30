< sekcia Ekonomika
Doktorandi na dennom štúdiu nebudú povinne poistení
Zároveň by sa študentom roky na štúdiu mohli započítať do dôchodkových nárokov bez ohľadu na podmienku absolvovania daného stupňa štúdia.
Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - Študenti na dennom doktorandskom štúdiu nebudú povinne nemocensky a dôchodkovo poistení, pokiaľ nevykonávajú inú zárobkovú činnosť. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o sociálnom poistení z dielne opozičných poslancov Simony Petrík a Dávida Deja (obidvaja PS).
„Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je aj vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti, ktorá s ňou súvisí, a to v zákonom vymedzenom rozsahu. Napriek ich vedeckým a pedagogickým aktivitám sa mladým doktorandkám a doktorandom ich činnosť žiadnym spôsobom pozitívne neodrazí v starobe pri poberaní starobného dôchodku. Rovnako nemajú mladé doktorandky nárok na materské v prípade tehotenstva počas štúdia,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.
Odstrániť sa podľa nich mali nedostatky z novely zákona o sociálnom poistení z roku 2023, a to tým, že zo študentiek na dennom doktorandskom štúdiu by sa vytvorili povinne nemocensky a dôchodkovo poistené osoby, čím by sa im garantoval nárok na materské. Zároveň by sa študentom roky na štúdiu mohli započítať do dôchodkových nárokov bez ohľadu na podmienku absolvovania daného stupňa štúdia. Pri nároku na nemocenskú dávku by nemalo byť prekážkou ani štipendium týchto študentov.
Dodali, že podobne ako pri vojakoch dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorým sa poukazujú finančné prostriedky na úhradu poistného prostredníctvom ministerstva obrany, by mal rovnaký princíp platiť aj pre študentov dennej formy doktorandského štúdia, a to cez kapitolu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
„Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je aj vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti, ktorá s ňou súvisí, a to v zákonom vymedzenom rozsahu. Napriek ich vedeckým a pedagogickým aktivitám sa mladým doktorandkám a doktorandom ich činnosť žiadnym spôsobom pozitívne neodrazí v starobe pri poberaní starobného dôchodku. Rovnako nemajú mladé doktorandky nárok na materské v prípade tehotenstva počas štúdia,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.
Odstrániť sa podľa nich mali nedostatky z novely zákona o sociálnom poistení z roku 2023, a to tým, že zo študentiek na dennom doktorandskom štúdiu by sa vytvorili povinne nemocensky a dôchodkovo poistené osoby, čím by sa im garantoval nárok na materské. Zároveň by sa študentom roky na štúdiu mohli započítať do dôchodkových nárokov bez ohľadu na podmienku absolvovania daného stupňa štúdia. Pri nároku na nemocenskú dávku by nemalo byť prekážkou ani štipendium týchto študentov.
Dodali, že podobne ako pri vojakoch dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorým sa poukazujú finančné prostriedky na úhradu poistného prostredníctvom ministerstva obrany, by mal rovnaký princíp platiť aj pre študentov dennej formy doktorandského štúdia, a to cez kapitolu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.