Úprava zákona má odstrániť pochybnosti o predaji vakcín Sputnik V

Bratislava 1. júla (TASR) – Pochybnosti o predaji vakcíny Sputnik V by sa mali odstrániť. Dosiahnuť to má pozmeňujúci návrh, ktorý vo štvrtok predložil poslanec György Gyimesi (OĽANO) k návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s ochorením COVID-19.



"Pokiaľ ide o vakcínu Sputnik, nechcem sa vracať k celej genéze jej dovozu, respektíve ku všetkému, čo sa udialo a prečo to dopadlo tak, ako to nakoniec dopadlo," poznamenal Gyimesi. V tejto súvislosti predložil pozmeňujúci návrh na odstránenie akýchkoľvek pochybností, či Slovenská republika môže nevyužité vakcíny predať alebo darovať.



V návrhu sa konštatuje, že úprava má odstrániť akékoľvek pochybnosti ohľadom aplikovateľnosti ustanovenia zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 pre oblasť medzinárodnej spolupráce vzhľadom na stále pretrvávajúcu vážnosť epidemickej situácie a potrebu vzájomnej kooperácie medzi krajinami s cieľom spomalenia šírenia ochorenia COVID-19.



Návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorý je v druhom čítaní, rieši návratnú finančnú výpomoc cestovným kanceláriám. Gyimesi k nemu predložil aj ďalší pozmeňujúci návrh, na základe ktorého sa majú vytvoriť dva nástroje motivácie na očkovanie.