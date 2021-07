M.Viskupič: Prémia a bonus za očkovanie budú stáť veľmi veľké peniaze

Na archívnej snímke György Gyimesi (OĽaNO). Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 1. júla (TASR) - Dáva zmysel robiť maximum pre najvyššiu mieru zaočkovanosti. Tvrdí to predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS). Obáva sa však, že prémia za očkovanie proti COVID-19 a sprostredkovateľský bonus budú stáť "veľmi veľké" peniaze. Uviedol to vo štvrtkovej rozprave k novele zákona, v rámci ktorej by sa mali zaviesť aj nástroje na motiváciu k očkovaniu.Viskupič verí, že to zvýši zaočkovanosť, no pýta sa, či neexistuje iná možnosť, ako za rovnaké peniaze dosiahnuť želaný cieľ efektívnejšie, s dlhodobejším efektom. Efektívnejšie by podľa neho bolo viac zapojiť obvodných lekárov.zdôraznil.dodal Viskupič.Peter Kremský (OĽANO) súhlasí s Viskupičom, že sa treba zamýšľať nad verejnými financiami. Kremský si myslí, že je potrebné uvažovať, čo by sa stalo, ak by sa motivácia očkovania nepodporovala.reagoval.Poslanec György Gyimesi (OĽANO) považuje dosahy pandémie v prípade nezaočkovanosti za drahšie ako výšku prémie a sprostredkovateľského bonusu.povedal.Gyimesi priblížil, že jedna osoba môže sprostredkovať očkovanie pre maximálne 50 ľudí. Ten, ktorý sprostredkúva očkovanie, môže aplikovať na jednu osobu sprostredkovateľský bonus len raz.V súvislosti so súťažou o očkovaciu prémiu uviedol, že sa počíta s tým, že bude celkovo 6240 výhercov.pokračoval Gyimesi.Zároveň sa vyjadril k otázkam, prečo to rieši Ministerstvo financií SR a nie Ministerstvo zdravotníctva SR.dodal.