Plénum súhlasí so zmluvou o sídle medzi vládou SR a ELA

Bratislava 24. novembra (TASR) - Plénum Národnej rady (NR) SR súhlasí so zmluvou o sídle medzi vládou SR a Európskym orgánom práce (ELA). Úlohou ELA je zlepšovať spoluprácu medzi krajinami EÚ, koordinovať spoločné inšpekcie, vykonávať analýzy a posudzovanie rizika v súvislosti s otázkami cezhraničnej mobility pracovníkov a urovnávať spory medzi krajinami EÚ.



ELA bol založený 31. júla 2019. Očakáva sa, že plne funkčný bude najneskôr v roku 2024.



Slovensko podpísalo s riaditeľom ELA medzinárodnú zmluvu o sídle ELA začiatkom októbra. Okrem poskytnutia sídla hovorí zmluva aj o ďalšej podpore ELA. Takisto sa v nej píše o výsadách, imunitách i iných zvýhodneniach pre ELA, výkonného riaditeľa, zamestnancov agentúry a ich rodinných príslušníkov.



Hostenie ELA ukrojí zo štátneho rozpočtu na strane výdavkov zhruba 55.000 eur v tomto roku a okolo 1,3 milióna eur každoročne od roku 2022 po rok 2024. Keďže návrh počíta aj s nárokmi na vrátenie DPH, bude to mať vplyv aj na príjmovú stránku rozpočtu – z daňových príjmov to ukrojí odhadom 145.000 eur tento rok, 725.000 eur v roku 2022 a 580.000 eur v roku 2023. Ministerstvo práce v zmluve, ktorú odobrila aj vláda, deklaruje, že návrhom sa nezvyšuje celková suma výdavkov na podporu ELA počas prvých desiatich rokov jej fungovania na Slovensku, ktorú si vláda schválila v sume 18,4 milióna eur.