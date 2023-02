NRSR:Rodič dieťaťa s ŤZP môže žiadať o príspevok na opatrovanie vopred

Bratislava 7. februára (TASR) - Rodič dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím by mal získať možnosť požiadať o príspevok na opatrovanie vopred, ešte v období trvania rodičovskej dovolenky. Vyplácaný by bol až po jej ukončení. Vyplýva to z návrhu novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.



Podľa súčasného znenia zákona je možné fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím vypracovať komplexný lekársky posudok na priznanie peňažného príspevku na opatrovanie až po ukončení rodičovskej dovolenky, teda po dovŕšení šiesteho roku veku dieťaťa. To podľa predkladateľov vytvára neistotu v období, kým je dokončené posúdenie, pretože rodina ostáva bez finančnej podpory, čo môže trvať dva až tri mesiace.



"Cieľom predloženého návrhu zákona je vytvorenie podmienok pre rodiny s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím na plynulý prechod od poberania rodičovského príspevku na poberanie príspevku na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutého dieťaťa," vysvetlili predkladatelia.