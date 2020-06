SaS: Zákaz nedeľného predaja ide proti zdravému rozumu

Bratislava 9. júna (TASR) – Zákaz nedeľného predaja ide podľa koaličnej strany SaS proti zdravému rozumu, ohrozuje zamestnanosť a nie je založený na dátach, ale na ideológii. Uviedli to predstavitelia strany na dnešnej tlačovej konferencii. Poslanci parlamentu majú na stole opozičný návrh ĽSNS, ktorá chce zakázať nedeľný predaj.



"V čase, keď podnikatelia a zamestnanci potrebujú záchranné koleso, im ho tento návrh môže prepichnúť. Opozícia sa len tvári, že ide o ochranu rodiny," vyhlásila poslankyňa SaS Jarmila Halgašová.



Vyčíslila, že vlani na Slovensku pracovalo vyše 2,5 milióna ľudí, z nich v nedeľu pracuje približne 365 000, v maloobchode z nich pracuje 47 400 zamestnancov.



"Nedeľný predaj neznamená, že ľudia pracujú každú nedeľu. Väčšina zamestnancov pracuje totiž len jednu nedeľu v mesiaci a 20 %, ktorí by mali pracovať, v nedeľu vôbec nepracujú. Ide o samoživiteľov, slobodné matky. Z celkového počtu zamestnancov na Slovensku pracuje v nedeľu len 2,3 % v maloobchode, a to len jedenkrát do mesiaca," upozornila Halgašová.



Podľa nej je otázne, prečo sa zákaz má vzťahovať na takú malú skupinu pracujúcich. "Pri niektorých povolaniach, ako sú zdravotníci, obsluha nevypínateľných zdrojov, je práca v nedeľu úplne samozrejmá," podotkla Halgašová.



Podľa strany žije Slovensko v súčasnosti úplne inými problémami. "Bezprecedentným poklesom ekonomickej aktivity, ktorý je spojený s výrazným rastom nezamestnanosti. Verím, že sa všetci zhodneme, že v danej situácii má obrovský význam bojovať za zachovanie každého jedného pracovného miesta," doplnil predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS).



Slovensko podľa neho nemá priestor na takýto experiment týkajúci sa zákazu nedeľného predaja."Slovensko, občania ani firmy si ho nemôžu teraz dovoliť. O prácu by prišlo asi 4000 ľudí, to je najnižší odhad," upozornil Viskupič aj na viaceré prieskumy týkajúce sa tejto problematiky. "Aj pred krízou sme videli rady pri pokladniciach, ľudia chcú nakupovať," uviedol.



V súvislosti s potravinárskym tovarom, ktorý si ľudia nemohli v nedeľu nakúpiť, doplnil, že "čerpacie stanice hovoria, že mali nárast radovo v desiatkach percent pri potravinárskom tovare".



Strana SaS zároveň upozornila, že v koaličnej zmluve sa píše, že vládne strany nehlasujú za opozičné návrhy. "Iný spôsob hlasovania k tomuto návrhu zákona nebol predmetom rokovania koaličnej rady. Takže pevne verím, že poslanci koalície si ctia koaličnú zmluvu a za tento opozičný návrh nezahlasujú," podotkla poslankyňa strany Anna Zemanová.



Ak by sa v rámci koalície predložil návrh týkajúci sa zákazu nedeľného predaja, tak je podľa Halgašovej potrebné, aby sa na ňom dohodli všetci koaliční partneri. "Je potrebné to podložiť relevantnými dátami, analýzou dosahov. Sme presvedčení, že nedeľný zákaz nie je v súčasnosti na programe dňa," dodala Halgašová.