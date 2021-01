Získanie odbornej spôsobilosti na manipuláciu so zvieratami sa upraví

Bratislava 28. januára (TASR) - Spôsob získania odbornej spôsobilosti na vykonávanie úloh súvisiacich s manipuláciou so zvieratami používanými na vedecké účely alebo vzdelávacie účely sa má upraviť. Vyplýva to z novely zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Ide o zosúladenie so smernicou Európskeho parlamentu a Rady.



Vzdelávanie, ktoré doteraz pozostávalo z akreditovaného vzdelávacieho programu, sa má doplniť o praktickú prípravu na základe pripomienok Európskej komisie a následným vykonaním záverečnej skúšky. Doplniť sa majú aj sankcie za porušenie niektorých povinností.



Poslanci tiež odobrili pozmeňujúci návrh poslanca Jaroslava Karahutu (Sme rodina), ktorý zavádza, aby bolo veterinárnym opatrením možné obmedzenie alebo zákaz chovu či držania zvieraťa v prípade nedodržania veterinárnych požiadaviek, a to nielen v prípade hospodárskych zvierat, ale aj spoločenských zvierat. Legislatíva sa tiež upravuje tak, aby bolo jasné, že veterinárnym opatrením bude možné nariadiť obmedzenie alebo zákaz chovu či držania aj jedného zvieraťa.



Nová legislatíva má byť účinná od 15. marca tohto roka.