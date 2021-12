Nitriansky kraj dostal od štátu cesty, ktoré bude musieť udržiavať

Nitra 14. decembra (TASR) – Nitrianskemu samosprávnemu kraju (NSK) pribudnú do majetku nové komunikácie, o ktoré sa bude musieť starať. Ide o cesty, mosty a rôzne objekty, ktoré boli postavené v rámci výstavby rýchlostnej cesty R1.



Ako informoval Úrad NSK, kraj prevezme od štátu majetok v hodnote viac ako 24 miliónov eur. Zároveň mu však stúpnu náklady, ktoré bude musieť vynaložiť na jeho správu. Okrem zimnej údržby pôjde aj o čistenie, dopravné značenie, starostlivosť o mosty, stromoradia či kosenie.



Podľa pôvodných odhadov akciovej spoločnosti Regionálna správa a údržba ciest Nitra mala stáť údržba rôznych komunikácií postavených pri výstavbe rýchlostnej cesty R1 približne 123.000 eur. „Po spresnení viacerých položiek na úroveň súčasného obdobia a pri zohľadnení rozsahu a stavu preberaných objektov je potrebné zapracovať do rozpočtu na rok 2022 a do ďalších rokov sumu 170.760 eur,“ uviedla RSÚC.