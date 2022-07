Nitriansky kraj zaplatil za energie o 1 milión eur viac, ako počítal

Nitra 4. júla (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) musel v tomto roku zvýšiť svoje výdavky určené na energie o jeden milión eur. Ako uviedol Úrad NSK, cena elektriny sa pre kraj začiatkom tohto roka zvýšila o 54 percent a cena plynu o 92 percent.



Už v prvom štvrťroku musel kraj pomôcť s platbami za energie viacerým organizáciám v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. "Išlo o celkovú sumu 426.900 eur. Z nej bolo pre galérie vyčlenených 62.000 eur, pre divadlá 305.000 eur a pre múzeá suma 59,9 tisíca eur," informoval Úrad NSK. "Tu sa ukazuje výhoda, že sme si v rozpočte dlhodobo vytvárali rezervu. Teraz je vidieť, že to malo zmysel," uviedol predseda NSK Milan Belica.



Ako pripomenul, kraj ťaží aj so zmlúv, ktoré pred časom uzatvoril s dodávateľmi energií. "Začali sme s nimi podpisovať zmluvy na prelome septembra a októbra, keď začali stúpať ceny. Myslím si, že sa nám podarilo vyrokovať veľmi dobré ceny, ktoré sa teraz ukazujú ako naša výhoda," skonštatoval.



Kraj okrem toho prijal aj opatrenia na šetrenie energiami v organizáciách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Aj napriek tomu však Belica nevylúčil, že kraj bude musieť vyčleniť na platby za energie dodatočné peniaze. "Samozrejme, každý bude postihnutý. Aj my. Ale našťastie máme vytvorenú finančnú 'vatu', ktorá nám môže pomôcť. Okrem toho je kraj minimálne zadlžený, čo nám ponúka priestor na využitie cudzích úverových zdrojov bez toho, aby sme ohrozili ekonomiku kraja," dodal Belica.