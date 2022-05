Rezervný fond Nitrianskeho kraja sa zvýši o takmer 17,6 milióna eur

Nitra 16. mája (TASR) – Nitriansky samosprávny kraja (NSK) prevedie do svojho rezervného fondu takmer 17,6 milióna eur. Kladný výsledok sa kraju podarilo dosiahnuť v rámci hospodárenia počas minulého roka.



Kraj v roku 2021 hospodáril s príjmami v hodnote 248.847.720,40 eura, pričom celkové výdavky rozpočtu NSK boli vo výške 230.248.652,58 eura. Vyplýva to zo zverejneného záverečného účtu kraja, o ktorom poslanci NSK rokovali v pondelok. „Myslím, že už samotná výška rezervy, ktorú sme za minulý rok vytvorili, hovorí sama za seba. Ukazuje, že aj napriek súčasnému zložitému obdobiu sme sa správali veľmi zodpovedne. Vytvorenie rezervy je pozitívna správa,“ skonštatoval predseda NSK Milan Belica.



Ako povedal, je dôležité, že kladný výsledok hospodárenia nie je výsledkom škrtov v investíciách. „Keby nám niekto vyčítal, že sme neinvestovali, nebola by to pravda. Práve naopak, preinvestovali sme viac, ako sme plánovali. Napriek tomu sme dosiahli dobrý výsledok. Je to vizitka dobrého hospodárenia a toho, že nie sme zadlžení a máme úžitok z nášho majetku. Je pravda, že inflácia nám z týchto peňazí niečo zoberie, ale tomu sa zabrániť nedá. Vždy je ale lepšie, keď ubudne z toho, čo máme, ako z toho, čo nemáme, pretože potom by sme museli ísť do úverov,“ zdôraznil Belica.



V tejto súvislosti spomenul, že kraj ťaží aj z nízkych nákladov na dlhovú službu. Celkový dlh NSK dosiahol k 31. decembru 2021 výšku 19.453.568,12 eura. Podiel celkového dlhu na bežných príjmoch predchádzajúceho roka tak predstavuje 9,3 percenta, pričom zákon o rozpočtových pravidlách stanovil maximálny limit až na úrovni 60 percent. „Máme dlh okolo 28 eur na hlavu, pričom niektoré kraje toto číslo prekračujú násobne. To znamená, že v prípade potreby máme obrovský priestor na čerpanie úverov,“ dodal Belica.