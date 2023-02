NSK vyčlenil na dokončenie starých investícií viac ako tri milióny eur

Nitra 1. februára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje realizáciu niekoľkých desiatok investičných projektov, ktoré sa nepodarilo uskutočniť v priebehu minulého roka. V rámci rozpočtových zmien na ne krajskí poslanci na svojom januárovom rokovaní schválili výdavky v hodnote takmer 3,3 milióna eur.



Medzi projektmi, ktoré chce kraj v tomto roku dokončiť či rozbehnúť, sú investície do rekonštrukcií ciest a mostov, do výstavby cyklotrás i nových rozhľadní. NSK plánuje investovať aj do modernizácie viacerých zariadení sociálnych služieb, do rekonštrukcie kultúrnych a zdravotníckych inštitúcií či viac ako desiatky stredných škôl.



Ako uviedol riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec, kraj má na financovanie týchto akcií vyčlenené peniaze z troch zdrojov. Tým prvým sú posledné voľné prostriedky z rezervného fondu vo výške 821.074 eur. "Znamená to, že kompletne celý rezervný fond vo výške 19,8 milióna eur je už zapojený na rozpočet NSK," skonštatoval.



Najväčší zdroj predstavuje zvýšenie daňových príjmov kraja, ktorý podľa prognózy ministerstva financií dostane navyše 2,3 milióna eur. "Ďalším prostriedkom na financovanie investičných akcií sú prostriedky, ktoré sme ušetrili na základe zistených rozdielov zo zmlúv o dielo," doplnil Privalinec.