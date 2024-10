Nemocnica v Bojniciach chce zrekonštruovať pavilón E

Bojnice 7. októbra (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach pokračuje v investíciách do rekonštrukcie svojich priestorov. Cez verejnú súťaž jej zriaďovateľ Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) vybral dodávateľa rekonštrukcie pavilónu E. Nemocnica bude práce financovať z príspevku z Plánu obnovy a odolnosti SR.



"Cieľom stavby je zníženie energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov najmä vo vzťahu k nákladom spojeným s prípravou tepla a energií potrebných na prípravu tepla, pričom je kladený dôraz na zachovanie pôvodného architektonického stvárnenia architektonického slohu jednotlivých objektov, a to najmä objektu monobloku a jeho pavilónov, ako je i pavilón E," ozrejmil TSK v oznámení vo vestníku verejného obstarávania.



Stavebné práce budú zahŕňať zateplenie obvodových stien kontaktným zatepľovacím systémom, výmenu výplní otvorov v obvodových konštrukciách, komplexnú rekonštrukciu strešného plášťa, obnovu bleskozvodov a výmenu zámočníckych výrobkov súvisiacich s rekonštrukciou fasád, ako sú zábradlia, klampiarske výrobky a ďalšie.



Dodávateľom rekonštrukcie bude na základe výsledku verejnej súťaže spoločnosť XENEX so sídlom v Žiline, nemocnica jej v zmysle zmluvy o dielo zaplatí 759.382,70 eura. Zmluva o dielo nadobudla účinnosť 1. októbra.