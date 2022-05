NTC Košice postaví firma Adifex, uspela vo verejnom obstarávaní

Košice 9. mája (TASR) - Národné tréningové centrum (NTC) Košice by mala stavať bratislavská firma Adifex, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní (VO) so sumou necelých 15 miliónov eur. Vyplýva to z informácií o výsledku vyhodnotenia ponúk zverejnených na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



VO bolo vyhlásené koncom minulého roka, celková odhadovaná hodnota zákazky predstavovala takmer 17,9 milióna eur. Otváranie ponúk sa uskutočnilo 7. marca, pričom ich predložilo päť spoločností. Následne sa podľa mesta Košice posudzovalo splnenie podmienok účasti v súťaži a kontrola úplnosti rozpočtu.



Investorom je akciová spoločnosť NTC Košice, a. s., ktorej 51-percentným akcionárom je Slovenský tenisový zväz (STZ) a mesto Košice v nej má 49-percentný akciový podiel. Magistrát začiatkom tohto roka pripomenul, že deväť miliónov eur z celkových nákladov na financovanie výstavby NTC zaplatí vláda prostredníctvom Ministerstva financií SR. O tie zvyšné sa na polovicu podelí mesto a STZ. Zmluvu o diele obstarávateľ a víťaz súťaže zatiaľ nepodpísali, podľa informácií TASR by sa tak malo stať v najbližších dňoch.



Ako pre TASR povedal viceprimátor a člen Predstavenstva NTC Košice Marcel Gibóda, ak sa nikto neodvolá, právoplatné stavebné povolenie by mohlo byť vydané koncom tohto mesiaca. „Začiatkom júna by sme tak vedeli spustiť archeologický prieskum a odovzdať stavenisko tak, aby sme začali stavbu,“ uviedol s tým, že stavba zohľadňuje aj pripomienky obyvateľov. Hotová by mala byť do 18 mesiacov od začatia prác.



Objekt bude stáť na mieste bývalého futbalového ihriska medzi Popradskou a Brnenskou ulicou, slúžiť má na prípravu talentovanej mládeže z východného Slovenska a zároveň ako športové centrum pre obyvateľov Košíc a blízkeho okolia s využitím na tenis a bedminton.



„Základom projektu je šesťkurtová tenisová hala, v ktorej sa počíta s využitím štyroch kurtov na tenis a na zvyšných dvoch kurtoch bude položených osem bedmintonových povrchov,“ uvádza ÚVO s tým, že v pripojenej trojpodlažnej prevádzkovej budove budú na prvom podzemnom podlaží šatne a hygienické zariadenia. Na prvom nadzemnom podlaží má byť recepcia, kancelárie, reštaurácia a obchodný priestor, na druhom zas prevádzka fitnescentra so zázemím. Súčasťou areálu je aj osem vonkajších tenisových kurtov, šesť antukových a dva s tvrdým povrchom. Zároveň má byť vybudovaných 85 parkovacích miest, ktoré by na základe požiadavky mesta mohli využívať aj miestni obyvatelia.