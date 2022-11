Nulová DPH na potraviny v Poľsku zostane aj v 1. polroku 2023

Varšava 29. novembra (TASR) - Poľsko ponechá nulovú daň z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny aj v 1. polroku 2023. Vyhlásil to premiér Mateusz Morawiecki. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



Poľská vláda koncom roka 2021 predstavila "štít" v rámci boja proti rastúcej inflácii v podobe zníženia DPH na potraviny a pohonné látky.



Od 1. februára 2022 tak Poľsko znížilo DPH na potravinárske výrobky na nulu z 5 %, kým DPH na pohonné látky klesla na 8 % z predchádzajúcich 23 %.



"Dovoľte mi dnes povedať, že štít bude pokračovať vo svojej súčasnej podobe aspoň počas prvých šiestich mesiacov budúceho roka," povedal Morawiecki v utorok novinárom.



"To znamená 8 miliárd zlotých (okolo 1,7 miliardy eur) alebo viac ako 8 miliárd PLN. A to sú náklady, ktoré bude musieť znášať štátny rozpočet," dodal premiér.



Morawiecki uviedol tiež, že rekordne vysoká miera inflácie v Poľsku môže začať klesať už v 2. štvrťroku 2023.



V októbri sa ceny tovarov a služieb v susednej krajine zvýšili medziročne o 17,9 % a medzimesačne o 1,8 %. Miera inflácie tak dosiahla najvyššiu úroveň od roku 1997.



Napriek rastúcej inflácii poľská centrálna banka v septembri prerušila cyklus zvyšovania úrokových sadzieb a ponechala referenčnú sadzbu na úrovni 6,75 %. Menový výbor banky, ktorý určuje sadzby, tvrdí, že vonkajšie inflačné tlaky sa zmiernia a poľská ekonomika sa v roku 2023 ochladí, čo pomôže znížiť infláciu bez toho, aby to malo škodlivý vplyv na trh práce.



(1 EUR = 4,6938 PLN)