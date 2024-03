Nulová DPH na vybrané potraviny v Poľsku predĺžená nebude

Varšava 12. marca (TASR) - Nulová daň z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané potraviny sa v Poľsku predlžovať nebude. Uviedlo to v utorok poľské ministerstvo financií. Znamená to, že nulová sadzba na základné potraviny bude platiť už iba necelé tri týždne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Poľsko zrušilo DPH na základné potraviny od februára 2022. V rovnakom období výrazne znížilo DPH na elektrinu a pohonné látky. Dôvodom bola vysoká inflácia, ktorá v danom čase presahovala 9 %. Nulová, respektíve nízka DPH mala platiť najskôr šesť mesiacov, vláda ju však postupne predlžovala.



Momentálne platí nulová DPH na vybrané potraviny do 31. marca. Miera inflácie v Poľsku sa však spomaľuje, na čo najnovšie poukázalo aj ministerstvo financií.



V januári dosiahla medziročná inflácia 3,9 %. V porovnaní s vývojom v decembri zaznamenala prudké spomalenie, keď v poslednom mesiaci minulého roka dosiahla 6,2 %. Januárový rast spotrebiteľských cien bol tak najslabší od marca 2021, pričom inflácia zaznamenala výraznejšie spomalenie aj v porovnaní s odhadmi trhov. Tie počítali s tým, že v januári presiahne 4 %.



Vývoj inflácie výrazne ovplyvnili práve ceny potravín a nealkoholických nápojov. V januári sa medziročne zvýšili o 4,9 %, zatiaľ čo v decembri rast dosiahol 6 %. Navyše, spomaľovanie rastu cien potravín sa očakáva aj v ďalších mesiacoch.