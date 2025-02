Nulová úmrtnosť a nízka nehodovosť v roku 2024

Foto: Via Pribina

Foto: Via Pribina

Bratislava 19. februára (OTS) - Spoločnosť Via Pribina , koncesionár rýchlostnej cesty R1 Via Pribina, prvého projektu verejno-súkromného partnerstva s Ministerstvom dopravy SR, dnes predstavila svoje výsledky za rok 2024, v ktorých poukazuje na rastúcu úlohu rýchlostnej cesty v regionálnej a hospodárskej mobilite, neustály pokrok v oblasti bezpečnosti a posilnené iniciatívy v oblasti udržateľnosti.V roku 2024 zaznamenala Via Pribina na rýchlostnej ceste 15,8 mil. vozidiel, čo predstavuje 6% nárast v porovnaní s rokom 2023 (14,9 mil. vozidiel).Doprava dosiahla vrchol v auguste, keď diaľnicou prešlo viac ako 1,5 milióna vozidiel.Tieto údaje potvrdzujú zásadnú úlohu Via Pribina pri cestovaní na dovolenku aj pri každodennom dochádzaní do práce, keďže v porovnaní s jazdou po starej ceste I/65 ponúka v priemere 10-minútovú úsporu času spolu s nižšou spotrebou paliva. Rýchlostná cesta výrazne zlepšuje efektivitu cestovania, čím posilňuje svoj strategický význam v dopravnej sieti Slovenska tým, že poskytuje rýchlejšie, bezpečnejšie a cenovo dostupnejšie trasy.Počet nehôd so zraneniami klesol z 19 v roku 2023 na len 7 v roku 2024, do istej miery aj vďaka investíciám do bezpečnostných opatrení. Tie zahŕňajú kamery na detekciu vozidiel v protismere a bezpečnostné kampane pre všetkých účastníkov cestnej premávky.Ďalšie investície sa uskutočnili v rámci kampane hlavnej údržby, počas ktorej Via Pribina dokončila rekonštrukciu 52-kilometrového úseku rýchlostnej cesty R1 smerom na Banskú Bystricu vrátane severného obchvatu a kľúčových križovatiek v meste. Obnovená vrchná asfaltová vrstva je odolnejšia a celých 40 000 ton odstráneného asfaltu bolo plne recyklovaných v miestnych závodoch.Napriek rozsiahlym prácam zostala cesta otvorená a prístupná takmer po celý čas.Úplná modernizácia diaľnice Via Pribina by mala byť ukončená do roku 2026, čo predstavuje jej najvýznamnejšiu modernizáciu od roku 2011, kedy bol verejnosti sprístupnená.V roku 2024 spoločnosť Via Pribina opäť posilnila svoj záväzok k udržateľnosti a inováciám v oblasti infraštruktúry vďaka pokroku dosiahnutému v niekoľkých kľúčových projektoch, ako napríklad Divé Lúky. Táto iniciatíva na ochranu biodiverzity sa vďaka partnerstvu s WWF Slovensko rozšírila na nové oblasti v Banskej Bystrici.Cieľom projektu Divoké lúky, ktorý sa realizuje už piaty rok, je premeniť neúrodnú pôdu na prosperujúce prostredie pre opeľovače a pôvodnú flóru, posilniť miestne ekosystémy a pokročiť v udržateľnom hospodárení s pôdou.Via Pribina je na ceste k získaniu certifikátu nulového odpadu v roku 2025 pre svoje prevádzky, ktorý je doplnený ďalšími iniciatívami, ako sú tepelné čerpadlá a fotovoltaické panely a efektívne odpadové hospodárstvo.V roku 2024 Nadácia Via Pribina podporila rekordný počet 29 charitatívnych organizácií na celom Slovensku, ktoré sa zameriavali na vzdelávanie, zdravie a sociálne začlenenie. Ide o doteraz najvyšší počet financovaných projektov, čo odráža dlhodobú snahu Nadácie pomáhať sociálnej inklúzii marginalizovaných skupín a presadzovaniu férových príležitostí pre všetkých.