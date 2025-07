Nulový lístok na zľavu 100 % v regionálnych vlakoch nahradí preukaz

Bratislava 22. júla (TASR) - Cestujúci s nárokom na 100-percentnú zľavu z cestovného v regionálnych vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) od 1. augusta nebudú potrebovať takzvaný nulový cestovný lístok pri nástupe do vlakov. Postačí im platný preukaz ZSSK, ktorý ich oprávňuje cestovať vlakmi so 100-percentnou zľavou. Zmena sa týka detí, študentov a seniorov s nárokom na bezplatné cestovanie v regionálnych osobných, zrýchlených vlakoch a regionálnych expresoch. ZSSK o tom informovala v utorok.



„Pôvodne bola táto zmena plánovaná pre seniorov, avšak rozhodnutím ZSSK sa rozšírila aj pre študentov, žiakov, deti a ďalšie oprávnené skupiny. Tento krok výrazne odbúrava zbytočné čakanie v radoch pri pokladniciach, znižuje administratívnu záťaž a zjednodušuje cestovanie,“ uviedla ZSSK. Zmena sa netýka diaľkových vlakov, kde si naďalej cestujúci musia vyzdvihnúť bezplatný lístok.



Vlakový dopravca plánuje od septembra spustiť elektronickú verziu preukazu v mobilnej aplikácii. Digitálny preukaz by mal obsahovať QR kód na rýchlu a jednoduchú kontrolu pri nástupe do vlaku.



„Systém nahrádzajúci nulový lístok preukazom už úspešne funguje v Rakúsku, Nemecku či vo Švajčiarsku. Tieto krajiny stavajú na dôvere cestujúcich a digitálnych riešeniach, ktoré zjednodušujú cestovanie a šetria čas všetkým zúčastneným,“ doplnila ZSSK.