Nultý obchvat Bratislavy slúži vodičom už rok

Bratislava 11. augusta (TASR) - Nultý obchvat Bratislavy je už takmer rok otvorený. Jeho výstavbu zastrešovalo konzorcium D4R7 Construction, tvorené medzinárodnými spoločnosťami, a to španielskou Ferrovial Agroman a rakúskou PORR Bau. Projekt D4R7 má celkovú dĺžku viac ako 59 kilometrov (km) a zahŕňa 14 križovatiek a 122 mostných konštrukcií, informoval hlavný zhotoviteľ.



Vďaka projektu D4R7 sa napríklad cesta zo smeru Šamorín až do centra Bratislavy skrátila o polovicu. Okrem skrátenia jazdného času sa podľa zhotoviteľa zvýšil aj komfort a bezpečnosť cestovania. Za skrátením cestovného času je aj jedno z najväčších súmostí v strednej Európe v celkovej dĺžke takmer 3 km. Toto inžinierske dielo premosťuje Dunaj medzi Rusovcami a Ketelcom ako šiesty bratislavský most. Vďaka nemu sa o polovicu odľahčila nákladná doprava na Prístavnom moste.



Nový obchvat a rýchlostná cesta umožňujú vodičom využívať nové trasy. Projekt je momentálne v predbežnom užívaní, zatiaľ čo sa uskutočňuje kolaudačné konanie, ktorého ukončenie sa očakáva do konca tohto roka.



Na jednotlivých úsekoch pracovalo viac ako 1500 ľudí a 300 subdodávateľov. Projekt si zároveň vyžadoval množstvo environmentálnych a administratívnych povolení a súhlasov. Bratislavský obchvat nedávno získal aj ocenenie Medzinárodnej federácie stavebného betónu za dizajn Lužného mosta vedúceho cez Dunaj.