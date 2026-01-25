< sekcia Ekonomika
NÚRCH v Piešťanoch plánuje uskutočniť rozsiahlu rekonštrukciu
Celková predpokladaná výška investície (projektové aj stavebné práce) by mala byť 4.938.574 eur bez DPH.
Autor TASR
Piešťany 25. januára (TASR) - Národný ústav reumatických chorôb (NÚRCH) v Piešťanoch plánuje uskutočniť rozsiahlu modernizáciu a rekonštrukciu svojich priestorov za takmer päť miliónov eur bez DPH. Projekt, ktorý je čiastočne financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR, má zlepšiť technický a energetický stav budovy a vytvoriť bezpečnejšie, komfortnejšie prostredie pre pacientov aj zamestnancov. Ústav o tom informoval na svojom webe.
Rekonštrukcia bude zahŕňať zateplenie budovy, výmenu okien a fasádnych otvorov, povrchovú úpravu fasády a vybudovanie zádverí na hlavných vstupoch. Na streche budú inštalované fotovoltické panely na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie.
Vnútorné priestory budú modernizované prostredníctvom výmeny osvetlenia za LED systémy, výmeny výťahov, menších rekonštrukčných úprav a obnovy technologického vybavenia. Súčasťou projektu je aj modernizácia rehabilitačného bazéna s pohyblivým dnom a technologického vybavenia centrálnej kuchyne.
NÚRCH disponuje kapacitou 110 lôžok, významným ambulantným traktom a rozsiahlym rehabilitačným oddelením. Rekonštrukcia má pripraviť NÚRCH na súčasné aj budúce výzvy v oblasti zdravotnej starostlivosti. Spojenie energetických úspor, moderných technológií a komfortného vnútorného prostredia má zabezpečiť kvalitné podmienky pre pacientov, personál aj verejnosť.
Celková predpokladaná výška investície (projektové aj stavebné práce) by mala byť 4.938.574 eur bez DPH. Investícia má podporiť udržateľné hospodárenie, modernizáciu infraštruktúry a posilniť postavenie ústavu.
Rekonštrukcia bude zahŕňať zateplenie budovy, výmenu okien a fasádnych otvorov, povrchovú úpravu fasády a vybudovanie zádverí na hlavných vstupoch. Na streche budú inštalované fotovoltické panely na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie.
Vnútorné priestory budú modernizované prostredníctvom výmeny osvetlenia za LED systémy, výmeny výťahov, menších rekonštrukčných úprav a obnovy technologického vybavenia. Súčasťou projektu je aj modernizácia rehabilitačného bazéna s pohyblivým dnom a technologického vybavenia centrálnej kuchyne.
NÚRCH disponuje kapacitou 110 lôžok, významným ambulantným traktom a rozsiahlym rehabilitačným oddelením. Rekonštrukcia má pripraviť NÚRCH na súčasné aj budúce výzvy v oblasti zdravotnej starostlivosti. Spojenie energetických úspor, moderných technológií a komfortného vnútorného prostredia má zabezpečiť kvalitné podmienky pre pacientov, personál aj verejnosť.
Celková predpokladaná výška investície (projektové aj stavebné práce) by mala byť 4.938.574 eur bez DPH. Investícia má podporiť udržateľné hospodárenie, modernizáciu infraštruktúry a posilniť postavenie ústavu.