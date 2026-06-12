< sekcia Ekonomika
NÚSCH dostal v súvislosti s upratovacími službami pokutu
Úrad pri kontrole konal z vlastného podnetu, pričom posudzoval postup v súvislosti so zadávaním plnení na poskytovanie upratovacích služieb v období od 1. marca 2023 do 31. decembra 2025.
Autor TASR
Bratislava 12. júna (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) udelil Národnému ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) pokutu za porušenie zákona v súvislosti so zabezpečením upratovacích služieb. Kardioústav pre TASR uviedol, že udelenú pokutu vo výške 20.921 eur uhradí v zákonnej lehote.
Úrad pôvodne zamýšľal uložiť NÚSCH pokutu vo výške 41.842,02 eura. Keďže NÚSCH v stanovenej lehote úradu oznámil, že „v plnom rozsahu bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasí so všetkými zistenými skutočnosťami, ako aj s tým, že sa dopustil správnych deliktov,“ pokuta sa znížila o polovicu.
Úrad pri kontrole konal z vlastného podnetu, pričom posudzoval postup v súvislosti so zadávaním plnení na poskytovanie upratovacích služieb v období od 1. marca 2023 do 31. decembra 2025.
NÚSCH podľa zverejneného rozhodnutia uzavrel ešte v roku 2019 zmluvu na upratovacie služby so spoločnosťou ČaSS. Následne uzavrel dva dodatky. Dodatkom z mája 2022 došlo k predĺženiu zmluvy do ukončenia verejného obstarávania vyhláseného v apríli 2022. To však bolo vo februári 2023 zrušené. NÚSCH tak zabezpečoval upratovacie služby bez platnej zmluvy. „V dôsledku toho sa neuskutočnil riadny výber úspešného uchádzača a podľa ÚVO sa tak obmedzila účasť aj iných potenciálnych záujemcov a uchádzačov poskytujúcich na trhu obdobné služby,“ uvádza sa v rozhodnutí.
V uvedenom období zaplatil NÚSCH spoločnosti ČaSS za upratovacie služby takmer za 2,79 milióna eur s DPH.
„Ide o naše prvé porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré mohlo mať potenciálny vplyv na výsledok verejného obstarávania,“ uviedol NÚSCH vo svojom stanovisku. Hovorkyňa kardioústavu Soňa Valášiková pripomenula, že po zrušení uvedeného verejného obstarávania na upratovacie služby boli povinní zabezpečiť kontinuitu hygienického režimu. Prerušenie týchto služieb by podľa NÚSCH znamenalo bezprostredné ohrozenie pacientov a personálu.
Podľa jej slov pri voľbe ďalšieho postupu dôsledne dbali na princípy hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti nakladania s verejnými finančnými prostriedkami. „Zvolené riešenie, ktorým bolo pokračovanie v spolupráci s dovtedajším dodávateľom služieb, bolo preukázateľne výhodné. Počas rokovaní sa nám podarilo zabezpečiť zachovanie pôvodných cien z roku 2021 až do obdobia prechodu na upratovanie internými kapacitami v novembri 2025,“ doplnil NÚSCH s tým, že tieto ceny sa im podarilo udržať napriek prudkému nárastu celkovej inflácie a opakovanému zákonnému zvyšovaniu minimálnej mzdy.
Úrad pôvodne zamýšľal uložiť NÚSCH pokutu vo výške 41.842,02 eura. Keďže NÚSCH v stanovenej lehote úradu oznámil, že „v plnom rozsahu bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasí so všetkými zistenými skutočnosťami, ako aj s tým, že sa dopustil správnych deliktov,“ pokuta sa znížila o polovicu.
Úrad pri kontrole konal z vlastného podnetu, pričom posudzoval postup v súvislosti so zadávaním plnení na poskytovanie upratovacích služieb v období od 1. marca 2023 do 31. decembra 2025.
NÚSCH podľa zverejneného rozhodnutia uzavrel ešte v roku 2019 zmluvu na upratovacie služby so spoločnosťou ČaSS. Následne uzavrel dva dodatky. Dodatkom z mája 2022 došlo k predĺženiu zmluvy do ukončenia verejného obstarávania vyhláseného v apríli 2022. To však bolo vo februári 2023 zrušené. NÚSCH tak zabezpečoval upratovacie služby bez platnej zmluvy. „V dôsledku toho sa neuskutočnil riadny výber úspešného uchádzača a podľa ÚVO sa tak obmedzila účasť aj iných potenciálnych záujemcov a uchádzačov poskytujúcich na trhu obdobné služby,“ uvádza sa v rozhodnutí.
V uvedenom období zaplatil NÚSCH spoločnosti ČaSS za upratovacie služby takmer za 2,79 milióna eur s DPH.
„Ide o naše prvé porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré mohlo mať potenciálny vplyv na výsledok verejného obstarávania,“ uviedol NÚSCH vo svojom stanovisku. Hovorkyňa kardioústavu Soňa Valášiková pripomenula, že po zrušení uvedeného verejného obstarávania na upratovacie služby boli povinní zabezpečiť kontinuitu hygienického režimu. Prerušenie týchto služieb by podľa NÚSCH znamenalo bezprostredné ohrozenie pacientov a personálu.
Podľa jej slov pri voľbe ďalšieho postupu dôsledne dbali na princípy hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti nakladania s verejnými finančnými prostriedkami. „Zvolené riešenie, ktorým bolo pokračovanie v spolupráci s dovtedajším dodávateľom služieb, bolo preukázateľne výhodné. Počas rokovaní sa nám podarilo zabezpečiť zachovanie pôvodných cien z roku 2021 až do obdobia prechodu na upratovanie internými kapacitami v novembri 2025,“ doplnil NÚSCH s tým, že tieto ceny sa im podarilo udržať napriek prudkému nárastu celkovej inflácie a opakovanému zákonnému zvyšovaniu minimálnej mzdy.