NVAS: Akčný plán k vodíkovej stratégii by mohol byť na vláde do júla

Bratislava 23. marca (TASR) – Akčný plán k Národnej vodíkovej stratégii už má zapracované pripomienky z medzirezortného pripomienkového konania a na rokovanie vlády by sa mohol dostať už v prvej polovici tohto roka. Na štvrtkovom workshope Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) to povedal predseda výkonného výboru Národnej vodíkovej asociácie Slovenska (NVAS) Ján Weiterschtz.



"Optimistický scenár je, že je akčný plán schváliteľný ešte v prvom polroku," povedal Weiterschtz. Pokiaľ by sa vyskytli administratívne problémy, je podľa neho otázne, či sa s ním ešte bude v tomto roku táto alebo nová vláda vôbec zaoberať. Materiál je už pripravený.



Z pôvodných 36 opatrení akčného plánu sa do upraveného materiálu dostalo 20. "Šli sme metódou nevyraďovať veci, ktoré majú zmysel, ale zlučovať opatrenia," povedal Weiterschtz. Podľa šéfa asociácie je tak nový návrh akčného plánu obsahovo porovnateľný s pôvodným.



NVAS si stanovila priority na najbližšie obdobie, medzi ktoré patrí aj možné využitie financií z Plánu obnovy a odolnosti SR. Keďže sa na využitie vodíka čoraz viac zameriava aj EÚ a zvyšuje ciele, zvýšia sa v akčnom pláne oproti pôvodnému návrhu aj méty pre výrobu a spotrebu vodíka na Slovensku.



EÚ plánuje zvýšiť percentuálnu hranicu pre nahradenie sivého vodíka vyrábaného zo zemného plynu. To si na Slovensku vyžiada výrobu až 80.000 - 90.000 ton zeleného vodíka, pričom v pôvodnom návrhu akčného plánu to bola iba približne polovica.



Spoluautor Národnej vodíkovej stratégie Juraj Sinay doplnil, že aj keď nie je zatiaľ jasné, či a kedy vláda akčný plán schváli, dve opatrenia z tohto plánu, a to cestovnú mapu a legislatívu, bude NVAS presadzovať okamžite. "Aj v pripomienkach k RePower EU sú tieto dve oblasti zahrnuté, takže je celkom možné, že nám EÚ pomôže aj finančne, aby sme tieto veci mohli urobiť," dodal Sinay.