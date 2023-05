Slovensko a Francúzsko budú užšie spolupracovať aj v oblasti vodíka

Bratislava 31. mája (TASR) - Slovensko a Francúzsko sa zaviazali k podpore výmeny informácií, budovaniu partnerských vzťahov a odstráneniu potenciálnych problémov pri realizácii projektov v oblasti vodíka. Počas stredajšej návštevy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona podpísali predseda Národnej vodíkovej asociácie Slovenska (NVAS) Ján Weiterschütz, prezident Hydrogene France Philippe Boucly a koordinátor vodíkovej pracovnej skupiny MEDEF Bogdan Gadenne-Feertchak memorandum o spolupráci. Informoval o tom šéf NVAS.



"Memorandum predstavuje nový začiatok pre dlhodobé partnerstvá a bilaterálnu spoluprácu medzi podnikateľskými komunitami, vodíkovými regiónmi a odborníkmi oboch krajín v oblasti rozvoja vodíkového ekosystému," uviedol Weiterschütz. Strany podľa neho tiež budú pracovať na odstránení potenciálnych problémov pri realizácii spoločných projektov. Taktiež budú podporovať organizovanie návštev, stretnutí, seminárov a okrúhlych stolov, ktoré sa budú venovať vodíkovej problematike v oblasti výroby, transportu a spotrebe vodíka.



Dekarbonizácia je jednou z priorít EÚ a zásadnú rolu pri nahradení fosílnych palív má práve vodík. Podľa návrhu akčného plánu Národnej vodíkovej stratégie, ktorý ešte čaká na schválenie vládou, by Slovensko malo do roku 2050 produkovať 400.000 až 600.000 ton vodíka vyrobeného z nízkouhlíkových zdrojov. Nahradiť by mal vodík vyrábaný zo zemného plynu v priemysle a rast jeho spotreby sa očakáva v doprave, ale napríklad aj pri vykurovaní.