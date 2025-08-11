< sekcia Ekonomika
Nvidia a AMD údajne odovzdajú vláde USA časť čínskych tržieb
Autor TASR
Washington 11. augusta (TASR) - Americkí výrobcovia čipov Nvidia a AMD sa dohodli s federálnou vládou, že jej odvedú 15 % zo svojich tržieb na čínskom trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Denník Financial Times (FT) v nedeľu (10. 8.) s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou informoval, že firmy dosiahli s vládou širšiu dohodu v snahe zabezpečiť si licencie na vývoz do Číny v čase, keď administratíva prezidenta Donalda Trumpa sprísňuje obchodné reštrikcie. Podľa zdrojov FT Nvidia súhlasila s prevodom časti svojich tržieb z predaja čipu H20 v Číne, zatiaľ čo AMD urobí to isté v prípade čipu M1308. AMD a Nvidia medializované informácie nekomentovali.
Výrobcovia počítačových čipov v USA čelia rastúcemu tlaku na plnenie domácich obchodných a bezpečnostných pravidiel, pričom sa zároveň snažia udržať si pozície na kľúčových medzinárodných trhoch. Trump nedávno pohrozil zavedením cla vo výške 100 % na dovoz čipov, pokiaľ sa firmy nezaviažu k výrobe v USA.
