< sekcia Ekonomika
Nvidia a Microsoft vložia do spoločnosti Anthropic 15 miliárd USD
Dohoda je súčasťou partnerstva, v rámci ktorého sa spoločnosť Anthropic okrem iného zaviazala nakúpiť od Microsoftu cloudové výpočtové kapacity v hodnote 30 miliárd USD.
Autor TASR
San Francisco 18. novembra (TASR) - Americká spoločnosť Anthropic, ktorá stojí za chatbotom a modelom umelej inteligencie (AI) Claude, dostane finančnú injekciu v celkovej výške 15 miliárd dolárov (12,94 miliardy eur). Výrobca počítačových čipov Nvidia sa zaviazal investovať desať miliárd USD, ďalších päť miliárd poskytne softvérový gigant Microsoft. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Dohoda je súčasťou strategického partnerstva, v rámci ktorého sa spoločnosť Anthropic okrem iného zaviazala nakúpiť od Microsoftu cloudové výpočtové kapacity v hodnote 30 miliárd USD. Spoločnosť so sídlom v San Franciscu, ktorú podporuje materský koncern internetového vyhľadávača Google Alphabet a líder internetového obchodu Amazon, mala podľa agentúry Reuters začiatkom septembra trhovú hodnotu 183 miliárd USD.
Anthropic založila v roku 2021 skupina zamestnancov spoločnosti OpenAI. V súčasnosti podľa vlastných údajov poskytuje služby viac ako 300.000 podnikovým zákazníkom. Jej jazykový model Claude sa považuje za hlavného konkurenta nástroja ChatGPT od OpenAI, v ktorej vlastní Microsoft podiel 27 %. V budúcnosti bude Microsoft používať aj modely umelej inteligencie od spoločnosti Anthropic, OpenAI však zostane kľúčovým partnerom, uviedol v utorok generálny riaditeľ koncernu Satya Nadella.
(1 EUR = 1,1593 USD)
Dohoda je súčasťou strategického partnerstva, v rámci ktorého sa spoločnosť Anthropic okrem iného zaviazala nakúpiť od Microsoftu cloudové výpočtové kapacity v hodnote 30 miliárd USD. Spoločnosť so sídlom v San Franciscu, ktorú podporuje materský koncern internetového vyhľadávača Google Alphabet a líder internetového obchodu Amazon, mala podľa agentúry Reuters začiatkom septembra trhovú hodnotu 183 miliárd USD.
Anthropic založila v roku 2021 skupina zamestnancov spoločnosti OpenAI. V súčasnosti podľa vlastných údajov poskytuje služby viac ako 300.000 podnikovým zákazníkom. Jej jazykový model Claude sa považuje za hlavného konkurenta nástroja ChatGPT od OpenAI, v ktorej vlastní Microsoft podiel 27 %. V budúcnosti bude Microsoft používať aj modely umelej inteligencie od spoločnosti Anthropic, OpenAI však zostane kľúčovým partnerom, uviedol v utorok generálny riaditeľ koncernu Satya Nadella.
(1 EUR = 1,1593 USD)