Česká národná banka nakupuje vo veľkom americké akcie, napríklad Apple

Praha 27. októbra (TASR) - Česká národná banka (ČNB) zvyšuje podiel amerických akcií vo svojich devízových rezervách. Ku koncu septembra vlastnila akcie obchodované v Spojených štátoch takmer za 10 miliárd USD (9,24 miliardy eur). Vyplýva to z jej správy pre americkú Komisiu pre cenné papiere. V poslednom štvrťroku pritom výrazne investovala najmä do technologických titulov, ako Nvidia, Apple či Palantir. Informoval o tom server novinky.cz.



Akcie teraz tvoria zhruba pätinu devízových rezerv ČNB a jej guvernér Aleš Michl plánuje ich podiel ešte zvýšiť. "Počas budúcich štyroch až piatich rokov budeme akcie postupne prikupovať a zvýšime ich podiel na 30 %," potvrdil Novinkám Michl. Americké tituly by potom mali tvoriť až polovicu akciového portfólia centrálnej banky.



ČNB v minulých mesiacoch posilnila pozície v niektorých najväčších technologických tituloch. Zvýšila však aj stávku na známeho investora Warrena Buffetta. Podľa amerického investičného časopisu Barron's ČNB v 3. kvartáli nakúpila 410.000 akcií dátovej analytickej firmy Palantir, čo je pre ňu nová investícia. Palantir bol pridaný do S&P 500 v septembri, čo je podľa analytikov dôvod, prečo ČNB tieto akcie nakúpila. Od zloženia tohto najvýznamnejšieho indexu v USA sa totiž odvíja portfólio amerických akcií českej centrálnej banky.



ČNB okrem toho v 3. kvartáli kúpila ďalších 323.000 akcií spoločnosti Nvidia a koncom septembra ich tak držala už 5 miliónov. Zároveň prikúpila 350.000 akcií firmy Apple a zvýšila tak svoju investíciu do výrobcov iPhonov na 3,1 milióna akcií. Navyše, podľa Barron's ČNB nakúpila aj ďalších 28.000 akcií Berkshire Hathaway triedy B. Koncom 3. štvrťroka tak vlastnila 373.000 akcií spoločnosti amerického investora Warrena Buffetta.



Ako nedávno v rozhovore pre Seznam Zprávy uviedol člen bankovej rady ČNB Jan Kubíček, v investíciách centrálnej banky do akcií doteraz dominovali európske trhy, najmä index MSCI Euro, ktorý predstavoval zhruba polovicu akciového portfólia. Do budúcnosti však ČNB plánuje viac investovať do akcií obsiahnutých práve v americkom indexe S&P 500.



"V súčasnosti predstavujú americké akcie zhruba 30 % nášho akciového portfólia, tento podiel však plánujeme do roku 2029 zvýšiť. Cieľom je, aby podiel amerických akcií dosahoval takmer 50 %, takže by sa to v podstate prehodilo s Európou," povedal Kubíček.



S akciami, dlhopismi a zahraničnými menami je súčasťou rezerv ČNB aj zlato. V 3. kvartáli kúpila banka takmer päť ton zlata a koncom septembra jeho množstvo v rezervách ČNB dosiahlo 46,41 tony. Od začiatku roka 2023 tak vzrástli zlaté rezervy banky na štvornásobok. Ako pre Novinky dodal guvernér Michl, cieľom je zvýšenie zlatých rezerv počas budúcich štyroch rokov na 100 ton.



Najviac zlata mala ČNB v rezervách v roku 1993, a to približne 60 ton. Naopak, najnižší objem zlatých rezerv evidovala v roku 2019, konkrétne osem ton.



(1 EUR = 1,0825 USD)