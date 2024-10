Nvidia môže zosadiť Apple z pozície najhodnotnejšej spoločnosti

New York 15. októbra (TASR) - Akcie americkej technologickej spoločnosti Nvidia uzavreli v pondelok (14. 10.) obchodovanie na svojej najvyššej úrovni. Tým sa výrobca čipov pre umelú inteligenciu (AI) tesne priblížil k tomu, aby zosadil Apple z pozície najhodnotnejšej spoločnosti na svete. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Investori stavili na silný dopyt po súčasných a budúcich generačných procesoroch AI. To podporilo akcie Nvidie, ktoré v pondelok vzrástli o 2,4 % a uzavreli obchodovanie na úrovni 138,07 USD (126,50 eura) za akciu.



V júni sa Nvidia nakrátko stala najhodnotnejšou spoločnosťou na svete. Predbehol ju však Microsoft a nakoniec skĺzla na tretie miesto. Najnovšie zisky však zdvihli trhovú hodnotu Nvidie na 3,39 bilióna USD, čo je tesne pod hodnotou Apple (3,52 bilióna USD) a nad Microsoftom (3,12 bilióna USD).



Nvidia sa stala najväčším víťazom na Wall Street v pretekoch medzi Alphabet, Microsoft, Amazon a ďalšími významnými technologickými spoločnosťami o ovládnutie vznikajúcej technológie AI. Podľa analytikov dopyt po súčasnej generácii AI čipov spoločnosti Nvidia zostane silný.



Nvidia v auguste potvrdila správy, že nábeh výroby jej pripravovaných čipov Blackwell bol odložený na 4. štvrťrok, ale bagatelizovala tento vplyv a uviedla, že zákazníci kupujú existujúce čipy.



Nvidia, Apple a Microsoft tvoria asi pätinu indexu S&P 500, čo im dáva veľký vplyv na jeho každodenné zisky a straty. Analytici odhadujú, že výdavky na vybudovanie dátových centier AI pomôžu Nvidii viac ako zdvojnásobiť ročné tržby na takmer 126 miliárd USD.



No kým akcie Nvidie zdvihli index S&P 500 na rekordné maximá, investori sa obávajú tiež, že optimizmus z AI by sa mohol vypariť, ak sa objavia náznaky spomalenia výdavkov na technológie.



(1 EUR = 1,0915 USD)