Nvidia plánuje investovať na Taiwane 150 miliárd USD ročne
Časový rámec investícií nešpecifikovali.
Autor TASR
Tchaj-pej 27. mája (TASR) - Americký výrobca počítačových čipov Nvidia plánuje investovať na Taiwane 150 miliárd dolárov (128,93 miliardy eur) ročne. Oznámil to v stredu šéf firmy Jensen Huang. Časový rámec investícií nešpecifikoval. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.
„Pred štyrmi alebo piatimi rokmi Nvidia investovala na Taiwane približne 10 až 15 miliárd dolárov ročne. Teraz investujeme na Taiwane 100 miliárd dolárov, čoskoro to bude 150 miliárd dolárov ročne,“ povedal Huang počas návštevy Tchaj-peja, kde Nvidia buduje svoju novú centrálu. S jej uvedením do prevádzky sa počíta v roku 2030. Nvidia úzko spolupracuje s taiwanskou spoločnosťou TSMC, ktorá je najväčším zmluvným výrobcom čipov na svete.
Taiwan zohráva ústrednú úlohu v globálnom dodávateľskom reťazci technológií umelej inteligencie. Minulý týždeň americká spoločnosť Advanced Micro Devices (AMD) oznámila, že investuje viac ako 10 miliárd USD do sektora umelej inteligencie na Taiwane s cieľom prehĺbiť strategické partnerstvá a rozšíriť svoje kapacity pre výrobu a montáž pokročilých čipov umelej inteligencie.
(1 EUR = 1,1634 USD)
