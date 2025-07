Nvidia plánuje rozšíriť vývoz do Číny

Peking 17. júla (TASR) - Po nedávnej zmene obchodnej politiky USA plánuje americký výrobca počítačových čipov Nvidia rozšíriť svoj vývoz do Číny. Nvidia v najbližších mesiacoch zvýši dodávky procesora H20, ktorý bol špeciálne vyvinutý pre Čínsku ľudovú republiku, oznámil v stredu (16. 7.) riaditeľ spoločnosti Jensen Huang. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.



V pondelok (14. 7.) Nvidia prekvapivo oznámila obnovenie vývozu po tom, ako vláda USA súhlasila s udelením príslušných vývozných licencií. Americký minister obchodu Howard Lutnick uviedol, že rozhodnutie padlo v rámci rokovaní s Čínou o dodávkach kovov vzácnych zemín, na ktoré má táto krajina prakticky celosvetový monopol. Vláda v Pekingu obmedzila vývoz týchto minerálov, ktoré sú dôležité pre technologický sektor, v reakcii na colnú politiku USA. Huang uviedol, že verí v trvalé zmiernenie amerických obmedzení vývozu špičkových technológií do Číny.



Trump v apríli sprísnil vývozné obmedzenia na čipy H20, ktoré zaviedol jeho predchodca Joe Biden. Nvidia tak mohla dodávať len pomalšiu verziu tohto čipu. Bidenova administratíva svoje opatrenie odôvodnila aj obavou, že čínska armáda by mohla získať prístup k výkonným čipom prostredníctvom najmodernejších produktov spoločnosti Nvidia. Pred Trumpovými obmedzeniami dodala Nvidia do Číny čipy H20 v hodnote 4,5 miliardy USD (3,88 miliardy eur).



(1 EUR = 1,1602 USD)