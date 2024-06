Nvidia podpísala dohodu s katarskou telekomunikačnou skupinou Ooredoo

Dauha 23. júna (TASR) - Americký výrobca čipov Nvidia podpísal dohodu o nasadení svojej technológie umelej inteligencie (AI) v dátových centrách katarskej telekomunikačnej skupiny Ooredoo v piatich krajinách Blízkeho východu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Dohoda predstavuje prvé veľké nasadenie technológie Nvidie v regióne, do ktorého USA obmedzili export sofistikovaných amerických čipov, aby zabránil čínskym firmám využívať krajiny Blízkeho východu ako zadné vrátka na prístup k najnovšej technológii AI.



Ooredoo sa tak stane prvou spoločnosťou v regióne, ktorá bude schopná poskytnúť klientom svojich dátových centier v Katare, Alžírsku, Tunisku, Ománe, Kuvajte a na Maldivách priamy prístup k AI a technológii spracovania grafiky Nvidia, uviedla skupina Ooredoo vo vyhlásení.



Poskytnutie tejto technológie umožní spoločnosti Ooredoo lepšie pomáhať svojim zákazníkom nasadzovať generatívne aplikácie AI, uviedol senior viceprezident pre telekomunikácie Nvidia Ronnie Vasishta.



Spoločnosti nezverejnili hodnotu obchodu. Skupina Ooredoo neprezradila tiež, aký typ technológie Nvidia bude mať nainštalovaný vo svojich dátových centrách. Washington povoľuje export niektorých technológií Nvidia na Blízky východ, ale obmedzuje export najsofistikovanejších čipov spoločnosti.



Ooredoo investuje 1 miliardu USD (935,63 milióna eur) do zvýšenia kapacity svojho regionálneho dátového centra a plánuje ju takmer strojnásobiť do konca dekády.



(1 EUR = 1,0688 USD)