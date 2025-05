Nvidia považuje americké obmedzenia vývozu čipov do Číny za neúspešné

Tchaj-pej 21. mája (TASR) - Generálny riaditeľ spoločnosti Nvidia Jensen Huang opäť kritizoval americké obmedzenia vývozu počítačových čipov do Číny. Podiel spoločnosti Nvidia na čínskom trhu klesol z 95 % na začiatku funkčného obdobia bývalého amerického prezidenta Joea Bidena na súčasných 50 %, uviedol v stredu na počítačovom veľtrhu Computex na Taiwane. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a portálu orf.at.



„Celkovo bola kontrola vývozu neúspešná,“ povedal Huang. Zákaz USA predávať pokročilé čipy pre umelú inteligenciu (AI) do Číny prinútil tamojšie spoločnosti nakupovať polovodiče od čínskych vývojárov, ako je Huawei, a zároveň podnietil Peking, aby agresívne investoval do budovania dodávateľského reťazca, ktorý nebude závislý od výrobcov mimo krajiny, priblížil šéf spoločnosti, ktorá je najväčším svetovým dodávateľom procesorov pre umelú inteligenciu.



Nvidia nedávno varovala pred odpismi vo výške 5,5 miliardy dolárov (4,89 miliardy eur) v dôsledku opätovného sprísnenia amerických obmedzení vývozu špičkových technológií do Číny.



V minulosti spoločnosť vyvinula pre ľudovú republiku rôzne špeciálne verzie svojich čipov, na ktoré sa nevzťahovalo príslušné americké embargo. S každým ďalším sprísnením amerických predpisov musela tieto výrobky zodpovedajúcim spôsobom upraviť.



USA sa prostredníctvom embarga na vývoz čipov snažia spomaliť hospodársky a technologický vzostup Číny.



(1 EUR = 1,1241 USD)