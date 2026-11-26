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Nvidia pozastavila vývoz čipov do štyroch ázijských krajín
Stalo sa tak v dôsledku špionážneho škandálu, do ktorého je zapletený generálny riaditeľ spoločnosti Jensen Huang.
Autor TASR
Washington 26. novembra (TASR) - Americký výrobca čipov Nvidia pozastavil vývoz polovodičov do štyroch krajín juhovýchodnej Ázie. Stalo sa tak v dôsledku špionážneho škandálu, do ktorého je zapletený generálny riaditeľ spoločnosti Jensen Huang, napísal vo štvrtok denník Financial Times (FT). TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.
Nvidia vyzvala svojich obchodných partnerov, aby zastavili dodávky serverov obsahujúcich jej čipy do Singapuru, Thajska, Malajzie a Indonézie. Zatiaľ nie je jasné, či ide o dočasné alebo trvalé opatrenie. Medzi dotknuté subjekty patria americkí obchodní partneri, ako sú spoločnosti Dell a Supermicro, ktoré integrujú čipy Nvidia do serverov využívaných v dátových centrách. FT ako jedného z dotknutých odberateľov spomína singapurskú firmu Aolani. Jej cloudové služby využíva aj čínska materská spoločnosť platformy TikTok - ByteDance.
Spojené štáty už skôr zakázali vývoz najvýkonnejších čipov spoločnosti Nvidia do Číny s odôvodnením, že ide o otázku národnej bezpečnosti. Podľa amerických úradov Čína tieto polovodiče do krajiny pašovala. Čínske spoločnosti navyše využívajú výpočtový výkon dátových centier umiestnených v iných štátoch, predovšetkým v juhovýchodnej Ázii. Washington minulý týždeň zaviedol nové pravidlá, ktorých cieľom je túto prax obmedziť. Prevádzkovatelia dátových centier budú po novom potrebovať americkú licenciu, ak budú chcieť čínskym firmám sprístupniť výpočtové kapacity, ktoré sa opierajú o najvýkonnejšie čipy.
Generálny riaditeľ spoločnosti Nvidia Jensen Huang pred dvomi týždňami odstúpil z funkcie po správach o mimomanželskom vzťahu so ženou podozrivou zo špionáže pre Čínu. Medzičasom ho však správna rada spoločnosti opäť vymenovala za svojho šéfa.
Nvidia vyzvala svojich obchodných partnerov, aby zastavili dodávky serverov obsahujúcich jej čipy do Singapuru, Thajska, Malajzie a Indonézie. Zatiaľ nie je jasné, či ide o dočasné alebo trvalé opatrenie. Medzi dotknuté subjekty patria americkí obchodní partneri, ako sú spoločnosti Dell a Supermicro, ktoré integrujú čipy Nvidia do serverov využívaných v dátových centrách. FT ako jedného z dotknutých odberateľov spomína singapurskú firmu Aolani. Jej cloudové služby využíva aj čínska materská spoločnosť platformy TikTok - ByteDance.
Spojené štáty už skôr zakázali vývoz najvýkonnejších čipov spoločnosti Nvidia do Číny s odôvodnením, že ide o otázku národnej bezpečnosti. Podľa amerických úradov Čína tieto polovodiče do krajiny pašovala. Čínske spoločnosti navyše využívajú výpočtový výkon dátových centier umiestnených v iných štátoch, predovšetkým v juhovýchodnej Ázii. Washington minulý týždeň zaviedol nové pravidlá, ktorých cieľom je túto prax obmedziť. Prevádzkovatelia dátových centier budú po novom potrebovať americkú licenciu, ak budú chcieť čínskym firmám sprístupniť výpočtové kapacity, ktoré sa opierajú o najvýkonnejšie čipy.
Generálny riaditeľ spoločnosti Nvidia Jensen Huang pred dvomi týždňami odstúpil z funkcie po správach o mimomanželskom vzťahu so ženou podozrivou zo špionáže pre Čínu. Medzičasom ho však správna rada spoločnosti opäť vymenovala za svojho šéfa.