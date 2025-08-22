< sekcia Ekonomika
Nvidia pozastavuje výrobu čipov H20 určených pre čínsky trh
Autor TASR
Santa Clara/New York 22. augusta (TASR) - Nvidia nariadila dodávateľom komponentov vrátane Samsung Electronics a Amkor Technology, aby zastavili výrobu súvisiacu s čipom H20 AI určeným pre čínsky trh, uviedol portál The Information s odvolaním sa na nemenované zdroje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg
Nvidia vydala tieto pokyny tento týždeň po tom, ako Čína vyzvala domáce firmy, aby sa vyhli používaniu čipu H20, uviedol portál. Akcie Nvidie, ktorá navrhuje čipy a vyvíja procesory a je jednotkou v oblasti čipov pre využitie v oblasti umelej inteligencie (AI), v predburzovom obchodovaní v USA klesli približne o 1,3 %.
Pozastavenie výroby vyvoláva otázky o dopyte po H20, menej výkonnej verzii špičkových AI akcelerátorov, ktoré konkurujú podobne výkonným čipom od spoločností ako Huawei Technologies a Cambricon Technologies. Akcie druhej menovanej firmy v piatok vyskočili až o 20 %, čo podporilo aj akcie ďalších čínskych výrobcov čipov.
Spoločnosti Nvidia a Advanced Micro Devices (AMD) pred nedávnom získali súhlas Washingtonu na obnovenie predaja lacnejších AI čipov do Číny, a to za kontroverznej a právne spornej podmienky, že 15 % z príslušných príjmov odvedú americkej vláde. Ich čínski zákazníci sú však pod tlakom, aby namiesto toho používali domáce čipy, čo je súčasťou širšieho cieľa Pekingu vybudovať domáci priemysel svetovej úrovne a oslobodiť krajinu zo závislosti od amerických technológií.
Čínske úrady v uplynulých týždňoch zaslali viacerým domácim firmám oznámenia, v ktorých ich odrádzajú od používania menej pokročilých polovodičov. Predchádzali tomu varovania o údajných bezpečnostných rizikách čipu H20 po tom, ako washingtonskí predstavitelia uviedli, že zvažujú spôsoby, ako čipy vybaviť lepšími funkciami na sledovanie polohy.
