NVIDIA predbehla Alphabet a stala sa treťou najväčšou firmou v USA

New York 14. februára (TASR) - Americká spoločnosť NVIDIA Corporation v stredu predbehla Alphabet, materskú firmu internetového vyhľadávača Google. Stala sa treťou najväčšou americkou spoločnosťou z hľadiska trhovej hodnoty, a to niekoľko dní pred tým, ako oznámi výsledky za 4. štvrťrok. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Silný dopyt po čipoch spoločnosti zo Silicon Valley, ktoré sa používajú vo výpočtovej technike s umelou inteligenciou, poháňal jej akcie. Tie za uplynulých 12 mesiacov vzrástli o 231 % na rekordné maximá, čím sa trhová hodnota firmy vyšplhala na 1,812 bilióna USD.



Vďaka tomuto sa NVIDIA dostala na prvé miesto z hľadiska výkonnosti akcií firiem zaradených v akciovom indexe S&P 500. Pripojila sa tak k lige "Magnificent Seven" a začiatkom tohto mesiaca prekonala maloobchodného giganta Amazon.com.



Wall Street odhaduje, že NVIDIA vykáže za 4. štvrťrok zisk 11,38 miliardy USD, čo by bol medziročný nárast o viac ako 400 %. Zároveň predpovedá, že jej tržby stúpli viac ako trojnásobne na 20,37 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0713 USD)