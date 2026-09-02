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< sekcia Ekonomika

Nvidia rokuje o kúpe startupu Hugging Face za zhruba 14 miliárd USD

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Ilustračná fotka. Foto: TASR - Michal Svítok

Americká firma Hugging Face je open-source platformou používanou na zdieľanie a vývoj modelov umelej inteligencie a strojového učenia.

Autor TASR
San José 2. septembra (TASR) - Americký výrobca čipov Nvidia je v pokročilej fáze rokovaní o kúpe startupu Hugging Face, ktorý podniká v oblasti umelej inteligencie, za približne 14 miliárd USD (12,08 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.

Podľa navrhovanej dohody, ktorá by sa mohla uzavrieť už tento týždeň, by Nvidia získala Hugging Face za 12,9 miliardy USD. Firma by však zároveň pre zamestnancov Hugging Face poskytla balíček v hodnote 1 miliardy dolárov. Ak by bola akvizícia úspešná, bola by doteraz najväčším krokom generálneho riaditeľa Nvidie Jensena Huanga v rozširovaní využívania umelej inteligencie.

Americká firma Hugging Face je open-source platformou používanou na zdieľanie a vývoj modelov umelej inteligencie a strojového učenia. Ide o jednu z kľúčových platforiem v tejto oblasti.

(1 EUR = 1,159 USD)
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