Nvidia rokuje s USA o tom, aby mohla Číne dodávať pokročilejšie čipy
Washington 22. augusta (TASR) - Nvidia rokuje s americkou vládou o tom, aby mohla do Číny dodávať nové, pokročilejšie čipy, uviedol v piatok šéf firmy Jensen Huang. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Začiatkom tohto týždňa agentúra Reuters informovala, že americký technologický gigant vyvíja nový čip umelej inteligencie pre Čínu s názvom B30A, ktorý bude výkonnejší ako H20, čo je jediný čip, ktorý Nvidia môže v súčasnosti predávať do Číny. USA sa totiž v uplynulých rokoch začali obávať, že pokročilé americké čipy by Peking mohol použiť na vojenské účely.
Huang v júli počas návštevy Číny vyjadril nádej, že Nvidia bude môcť v Číne predávať pokročilejšie čipy ako H20. Teraz na otázku novinára týkajúcu sa čipu B30A odpovedal, že to nezávisí od Nvidie. „Je to, samozrejme, na rozhodnutí vlády Spojených štátov. Sme s ňou v dialógu. Ale je ešte priskoro na to, aby sme vedeli, aký bude výsledok,“ odpovedal Huang.
Nvidia podľa portálu The Information tento týždeň nariadila dodávateľom komponentov vrátane Samsung Electronics a Amkor Technology, aby zastavili výrobu súvisiacu s čipom H20 určeným pre čínsky trh. Čína totiž vyzvala domáce firmy, aby sa vyhli používaniu čipu H20.
Spoločnosti Nvidia a Advanced Micro Devices (AMD) prednedávnom získali súhlas Washingtonu na obnovenie predaja lacnejších AI čipov do Číny, a to za kontroverznej a právne spornej podmienky, že 15 % z príslušných príjmov odvedú americkej vláde. Ich čínski zákazníci sú však pod tlakom, aby namiesto toho používali domáce čipy, čo je súčasťou širšieho cieľa Pekingu vybudovať domáci priemysel svetovej úrovne a oslobodiť krajinu zo závislosti od amerických technológií.
Čínske úrady v uplynulých týždňoch zaslali viacerým domácim firmám oznámenia, v ktorých ich odrádzajú od používania menej pokročilých polovodičov. Predchádzali tomu varovania o údajných bezpečnostných rizikách čipu H20 po tom, ako washingtonskí predstavitelia uviedli, že zvažujú spôsoby, ako čipy vybaviť lepšími funkciami na sledovanie polohy.
