Nvidia sa pripravuje na obnovenie predaja čipov H20 do Číny

Washington 15. júla (TASR) - Americká spoločnosť Nvidia očakáva obnovenie predaja svojich čipov H20 určených pre umelú inteligenciu (AI) do Číny po tom, ako dostala od vlády USA potvrdenie o udelení vývozných licencií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Výkonný riaditeľ spoločnosti Jensen Huang v pondelok (14. 7.) v príspevku na blogu uviedol, že Nvidia podáva žiadosti o opätovný predaj čipu H20 v Číne. „Americká vláda ubezpečila spoločnosť Nvidia, že licencie budú udelené, a Nvidia dúfa, že čoskoro začne s dodávkami,“ dodala spoločnosť.



Správa prichádza po nedávnom stretnutí Huanga s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, na ktorom šéf spoločnosti vyjadril svoju „podporu úsiliu administratívy vytvárať pracovné miesta, posilňovať domácu infraštruktúru umelej inteligencie a domácu výrobu a zabezpečiť, aby Amerika bola lídrom v oblasti umelej inteligencie na celom svete“.



Čína a Spojené štáty sa v máji dohodli na dočasnom zmiernení bariér vo vzájomnom obchode. Presný obsah dohody zatiaľ nie je známy. Washington požadoval, aby Peking zmiernil kontrolu vývozu vzácnych zemín, ktoré sú dôležité pre rôzne priemyselné odvetvia. Peking zase vyzval USA, aby povolili vývoz dôležitých technológií, od ktorých je Čína závislá.



Trump v apríli sprísnil vývozné obmedzenia na čipy H20, ktoré zaviedol jeho predchodca Joe Biden. Nvidia tak mohla dodávať len pomalšiu verziu tohto čipu. Bidenova administratíva svoje opatrenie odôvodnila aj obavou, že čínska armáda by mohla získať prístup k výkonným čipom prostredníctvom najmodernejších produktov spoločnosti Nvidia. Pred Trumpovými obmedzeniami dodala Nvidia do Číny čipy H20 v hodnote 4,5 miliardy USD (3,85 miliardy eur).



(1 EUR = 1,169 USD)