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Nvidia sa sťahuje z čínskeho trhu
Huang odstúpil z vedenia Nvidie minulý týždeň po zverejnení informácií o jeho mimomanželskom vzťahu s čínskou podnikateľkou podozrivou zo spolupráce s čínskymi spravodajskými službami Alice Huangovou.
Autor TASR
San Francisco 18. novembra (TASR) - Americká spoločnosť Nvidia, najväčší výrobca čipov na svete, sa sťahuje z čínskeho trhu. Dôvodom je špionážny škandál, do ktorého je zapletený jej bývalý generálny riaditeľ Jensen Huang. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Nvidia už nebude do Číny dodávať procesory určené pre oblasť umelej inteligencie (AI), oznámila v utorok (17. 11.) dočasná riaditeľka firmy Colette Kressová. Výhľad spoločnosti na aktuálny štvrťrok už nepočíta so žiadnymi príjmami z predaja týchto produktov v Číne. V treťom štvrťroku firma dosiahla na čínskom trhu tržby vo výške približne 2,4 miliardy USD (2,18 miliardy eur), priblížila Kressová.
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa povolila spoločnosti Nvidia dodávať staršiu verziu svojich čipov pre AI vybraným zákazníkom v Čínskej ľudovej republike, a to za splnenia určitých podmienok. O udelenie tejto výnimky osobne žiadal u americkej vlády vtedajší šéf firmy Huang. Medzitým opäť pribúdajú hlasy požadujúce ďalšie sprísnenie vývozných pravidiel.
Huang odstúpil z vedenia Nvidie minulý týždeň po zverejnení informácií o jeho mimomanželskom vzťahu s čínskou podnikateľkou podozrivou zo spolupráce s čínskymi spravodajskými službami Alice Huangovou. Tá pôsobila ako manažérka v singapurskej spoločnosti Megaspeed International, ktorú v súčasnosti vyšetrujú americké úrady pre podozrenie z porušovania amerických vývozných kontrol a nelegálneho presmerovania pokročilých čipov Nvidia pre AI do čínskych firiem.
(1 EUR = 1,0989 USD)
Nvidia už nebude do Číny dodávať procesory určené pre oblasť umelej inteligencie (AI), oznámila v utorok (17. 11.) dočasná riaditeľka firmy Colette Kressová. Výhľad spoločnosti na aktuálny štvrťrok už nepočíta so žiadnymi príjmami z predaja týchto produktov v Číne. V treťom štvrťroku firma dosiahla na čínskom trhu tržby vo výške približne 2,4 miliardy USD (2,18 miliardy eur), priblížila Kressová.
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa povolila spoločnosti Nvidia dodávať staršiu verziu svojich čipov pre AI vybraným zákazníkom v Čínskej ľudovej republike, a to za splnenia určitých podmienok. O udelenie tejto výnimky osobne žiadal u americkej vlády vtedajší šéf firmy Huang. Medzitým opäť pribúdajú hlasy požadujúce ďalšie sprísnenie vývozných pravidiel.
Huang odstúpil z vedenia Nvidie minulý týždeň po zverejnení informácií o jeho mimomanželskom vzťahu s čínskou podnikateľkou podozrivou zo spolupráce s čínskymi spravodajskými službami Alice Huangovou. Tá pôsobila ako manažérka v singapurskej spoločnosti Megaspeed International, ktorú v súčasnosti vyšetrujú americké úrady pre podozrenie z porušovania amerických vývozných kontrol a nelegálneho presmerovania pokročilých čipov Nvidia pre AI do čínskych firiem.
(1 EUR = 1,0989 USD)