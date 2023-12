Nvidia uvažuje o vytvorení základne vo Vietname

Hanoj 10. decembra (TASR) - Americká spoločnosť Nvidia uvažuje o vybudovaní základne vo Vietname na rozvoj tamojšieho polovodičového priemyslu, keďže vietnamský trh považuje za dôležitý. Uviedla to vietnamská vláda s odvolaním sa na Jensena Huanga, riaditeľa amerického výrobcu čipov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Huang počas svojej prvej návštevy vo Vietname potvrdil plány spoločnosti na zriadenie centra v krajine. "Základom bude prilákanie talentov z celého sveta s cieľom prispieť k rozvoju vietnamského polovodičového ekosystému a digitalizácie," uvádza sa vo vyhlásení vietnamskej vlády po stretnutí Huanga s premiérom Pham Minh Chinhom.



Nvidia, ktorá už vo Vietname investovala 250 miliónov USD (231,97 milióna eur), sa chystá prediskutovať dohody o spolupráci v oblasti polovodičov s vietnamskými technologickými firmami a úradmi na stretnutí v pondelok (11. 12.).



Vo Vietname majú už viaceré zahraničné firmy niekoľko veľkých tovární na montáž čipov vrátane Intelu. Ázijská krajina sa snaží preniknúť aj do oblasti navrhovania čipov a prípadne aj ich výroby, keďže napätie medzi Spojenými štátmi a Čínou vytvára príležitosti pre Vietnam získať podiel v tomto odvetví.



Nvidia už spolupracuje s poprednými vietnamskými technologickými spoločnosťami na nasadení umelej inteligencie (AI) v cloudovom, automobilovom a zdravotníckom priemysle. Ukázal to dokument, ktorý v septembri zverejnil Biely dom po zlepšení diplomatických vzťahov USA s Vietnamom.



(1 EUR = 1,0777 USD)