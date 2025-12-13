< sekcia Ekonomika
Nvidia uvažuje o zvýšení výrobných kapacít čipov na export do Číny
Autor TASR
Santa Clara 13. decembra (TASR) - Nvidia informovala čínskych klientov, že uvažuje o zvýšení výrobných kapacít čipov H200 pre umelú inteligenciu (AI). Objednávky totiž prekročili aktuálnu úroveň produkcie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Americký prezident Donald Trump v utorok (9. 12.) oznámil, že Washington umožní Nvidii vyvážať procesory H200, jej druhé najrýchlejšie AI čipy, do Číny, pričom vláda bude vyberať 25 % poplatok z týchto predajov.
Dopyt po týchto čipoch zo strany čínskych firiem je taký vysoký, že Nvidia sa prikláňa k zvýšeniu výrobnej kapacity, uviedol pre Reuters zdroj oboznámený so záležitosťou.
„Riadime náš dodávateľský reťazec tak, aby licencovaný predaj čipov H200 autorizovaným zákazníkom v Číne nemal žiadny vplyv na našu schopnosť dodávať zákazníkom v Spojených štátoch,“ uviedol hovorca spoločnosti Nvidia v stanovisku pre agentúru Reuters.
Veľké čínske spoločnosti vrátane gigantov ako Alibaba a ByteDance už tento týždeň kontaktovali Nvidiu vo veci nákupu čipov H200 a majú záujem o veľké objednávky, informovala agentúra Reuters v stredu (10. 12).
Neistota však pretrváva. Čínska vláda totiž zatiaľ neschválila žiadny nákup čipov H200. Čínski predstavitelia zvolali v stredu mimoriadne stretnutia, aby túto záležitosť prerokovali, či povolia ich dovoz do Číny, uviedli ďalšie dva zdroje.
