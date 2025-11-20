< sekcia Ekonomika
Nvidia v 3. štvrťroku zvýšila čistý zisk o 65 % na 31,9 miliardy USD
Nvidia zverejnila výhľad tržieb na aktuálny štvrťrok vo výške 65 miliárd USD, čo je výrazne viac ako trhový konsenzus na úrovni 61,5 miliardy USD.
Autor TASR
Santa Clara 20. novembra (TASR) - Americký výrobca počítačových čipov Nvidia zaznamenal v treťom štvrťroku medziročný nárast tržieb o 62 % na 57 miliárd dolárov (49,21 miliardy eur). V porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi sa tržby zvýšili o 22 %, oznámila spoločnosť v stredu (19. 11.). TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.
Čipy spoločnosti Nvidia sa stali kľúčovou technológiou pre trénovanie a prevádzkovanie modelov umelej inteligencie (AI), ako je ChatGPT od spoločnosti OpenAI. Jej výsledky sa tak považujú za dôležitý ukazovateľ širšieho dopytu po riešeniach založených na AI. Silné výsledky prichádzajú napriek nedávnym obavám, že boom umelej inteligencie by mohol viesť k vytvoreniu cenovej bubliny v segmente technologických akcií. Čistý zisk spoločnosti medziročne stúpol o 65 % na 31,9 miliardy USD.
Nvidia zverejnila výhľad tržieb na aktuálny štvrťrok vo výške 65 miliárd USD, čo je výrazne viac ako trhový konsenzus na úrovni 61,5 miliardy USD. Spoločnosť naďalej dosahuje silný rast napriek tomu, že v Číne fakticky zastavila svoje podnikanie v dôsledku amerických vývozných obmedzení a protiopatrení zo strany Pekingu.
(1 EUR = 1,1583 USD)
