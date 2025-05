Nvidia v dôsledku vývozných obmedzení očakáva stratu 15 miliárd USD

Santa Clara 20. mája (TASR) - Americký výrobca počítačových čipov Nvidia očakáva, že v dôsledku sprísnených vývozných obmedzení, ktoré zaviedla administratíva prezidenta Donalda Trumpa, mu vznikne strata vo výške 15 miliárd dolárov (13,32 miliardy eur). Strata v dôsledku nezrealizovaného predaja doplní odpisy zásob v objeme 5,5 miliardy eur, ktoré Nvidia oznámila v polovici apríla, uviedol v utorok generálny riaditeľ spoločnosti Jensen Huang. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Huang tiež vyhlásil, že vývozné obmedzenia nezabránia Číne vo vývoji umelej inteligencie (AI). „Nezamýšľaným dôsledkom“ obchodnej politiky USA by podľa neho mohol byť vznik priemyslu umelej inteligencie v ázijskej krajine, ktorý by neskôr konkuroval Spojeným štátom aj svetu.



Spojené štáty už za bývalého prezidenta Joea Bidena sprísnili podmienky predaja najmodernejších vysokovýkonných čipov do Číny. V dôsledku toho mohla Nvidia dodávať čínskym spoločnostiam len pomalšiu verziu čipov s názvom H20. Aj na túto technológiu sa však od polovice apríla vzťahujú vývozné obmedzenia v dôsledku obchodnej politiky Bidenovho nástupcu Donalda Trumpa. Každý, kto si myslel, že zastavenie čipov H20 vezme Číne schopnosť vyvíjať umelú inteligenciu, bol „veľmi neinformovaný“, povedal Huang.



(1 EUR = 1,1262 USD)