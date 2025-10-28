< sekcia Ekonomika
Nvidia získa v Nokii za jednu miliardu USD 2,9-percentný podiel
Nvidia zase bude môcť využívať sieťové technológie Nokie v systémoch pre dátové centrá.
Autor TASR
Espoo 28. októbra (TASR) - Americký technologický gigant Nvidia sa stane významným akcionárom fínskeho koncernu Nokia. Výrobca sieťových zariadení plánuje technológiu Nvidie využiť v budúcich základňových staniciach mobilnej komunikácie, oznámil v utorok šéf americkej spoločnosti Jensen Huang. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Nvidia zase bude môcť využívať sieťové technológie Nokie v systémoch pre dátové centrá. Americký výrobca počítačových čipov, ktorý je najhodnotnejšou verejne obchodovanou spoločnosťou na svete, zaplatí za 2,9-percentný podiel v Nokii jednu miliardu dolárov (859,1 miliardy eur). Nokia oznámila, že výnosy použije okrem iného na urýchlenie vývoja sieťových technológií pre umelú inteligenciu (AI).
Koncern Nokia, ktorý bol v minulosti známy predovšetkým ako najväčší svetový dodávateľ mobilných telefónov, sa už roky zameriava na mobilné komunikačné siete. V poslednom období sa však fínska spoločnosť čoraz viac angažuje aj v oblasti sieťových technológií pre dátové centrá. Nvidia získala svoju kľúčovú pozíciu vďaka silnému dopytu po jej čipoch, ktoré sa osvedčili ako veľmi efektívne na trénovanie softvéru využívajúceho umelú inteligenciu.
(1 EUR = 1,164 USD)
