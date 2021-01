Newyorská burza nevyradí tri čínske telekomunikačné spoločnosti

New York 5. januára (TASR) – Newyorská burza New York Stock Exchange (NYSE) nečakane zmenila svoje rozhodnutie a uviedla, že nevyradí z obchodovanie tri čínske telekomunikačné spoločnosti. NYSE pritom oznámila ich dekótovanie len minulý týždeň.



NYSE v utorok uviedla, že aktuálne rozhodnutie prijala vzhľadom na ďalšie konzultácie s relevantnými regulačnými úradmi.



NYSE minulý štvrtok uviedla, že vyradí z obchodovania akcie firiem China Mobile, China Telecom a China Unicom. Dôvodom bolo nariadenie administratívy Donalda Trumpa, ktorá blokuje investície do 35 čínskych firiem, ktoré údajne vlastní alebo kontroluje čínska armáda.



Akcie spomínaných troch telekomunikačných spoločností, kótovaných na hongkonskej burze, po oznámení NYSE výrazne posilnili v Hongkongu, keď akcie China Unicom stúpli o 6,7 % a China Mobile a China Telecom po 5 %.



Podľa šéfa spoločnosti GFM Asset Management Tariqa Dennisona zmena postoja NYSE ukazuje nejasnosť novej regulácie Washingtonu, a to predovšetkým v čase zmeny administratívy. Dodal však, že nepočíta s tým, že nastupujúci prezident Joe Biden magicky deeskaluje napätie medzi USA a Čínou.