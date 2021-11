Doležal odmieta konflikt záujmov týkajúci sa kúpy vysielačiek pre ZSSK

Bratislava 23. novembra (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) nakúpila vysielačky štyrikrát drahšie ako nákladný dopravca ZSSK Cargo. Navyše od firmy, kde v minulosti pôsobila švagriná ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina). Ten konflikt záujmov odmieta. ZSSK tvrdí, že cenu ovplyvňuje výrazne náročnejšia montáž. Na nákupy upozornili Nadácia Zastavme korupciu (NZK) a Investigatívne centrum Jána Kuciaka.



Nadácia na svojej webovej stránke priblížila, že ZSSK si objednala jednu rádiostanicu do lokomotív v priemere za 46.000 eur, pričom ZSSK Cargo kúpila rovnaký typ za približne 12.000 eur. ZSSK techniku za 2,5 milióna eur obstarala od firmy Betamont. Tá podľa NZK patrí do portfólia podnikateľa Jána Sabola a ešte vlani bola jej konateľkou ministrova švagriná Alica Doležalová.



Doležal prípadné zvýhodňovanie firmy Betamont, kde v minulosti pôsobila jeho príbuzná, pri štátnom obchode odmieta. Zdôraznil, že Alica Doležalová sa vzdala funkcie konateľky pol roka pred súťažou na dodávku rádiostaníc. Urobila tak potom, čo sa dozvedela, že sa jej švagor stane ministrom. "Ministerstvo žiadnym spôsobom nezasahuje do verejných obstarávaní, ktoré organizujú naše podriadené organizácie. Nemáme ani vedomosti o členoch komisií pri výberových konaniach a ani o záujemcoch v tendroch," uviedol pre NZK komunikačný odbor ministerstva dopravy.



ZSSK zároveň tvrdí, že cenu na takmer štvornásobok vyhnala výrazne náročnejšia montáž. "Napríklad trasovanie priestorom pre cestujúcich musí ísť naprieč celou jednotkou, nielen na začiatok a koniec rušňa ako v prípade Cargo," reagoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Železničná spoločnosť sa odvoláva aj na skutočnosť, že súťaž pred uzavretím zmluvy kontroloval Úrad pre verejné obstarávanie a žiaden problém v nej nenašiel.



Celkom 54 rádiostaníc typu Lena 5 objednala ZSSK tento rok do železničných súprav. Nadácia ozrejmila, že moderné vysielačky slúžia na komunikáciu strojvedúceho a prepojenie s ostatnými palubnými systémami. Jedna vyšla v priemere na 46.000 eur. Spoločnosť Betamont ich dodá v spolupráci s českou firmou Nextrail, ktorá je výrobcom rádiostaníc. Okrem Betamontu sa do súťaže prihlásil už len jeden uchádzač, spoločnosť Dopsys.



V máji nakupoval rádiostanice Lena 5 aj štátny nákladný dopravca, ale priamo od českého Nextrailu, pričom jeden kus vyšiel na 12.100 eur. Požadované technické parametre rádiostaníc v súťažných podkladoch ZSSK a v zmluve Carga s firmou Nextrail sú pritom podľa NZK podobné.